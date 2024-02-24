Безпекова угода України з Канадою – повний текст

Фото: Офіс президента

На сайті Офісу президента з'явився повний текст безпекової угоди між Україною та Канадою, підписаної сьогодні президентом Володимиром Зеленським та канадійським прем'єром Джастіном Трюдо.

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Дві країни спільно вирішили заснувати Канадсько-українське cтратегічне безпекове партнерство (КУСБП), яке визначає сфери для посилення двосторонньої взаємодії та співпраці в різних галузях, включно з обороною, стабільністю та стійкістю, як визначено в цій Угоді.

Основні компоненти безпекових зобов’язань, які Канада надає Україні в межах КУСБП:

→ надання всебічної допомоги Україні для захисту й відновлення її територіальної цілісності, відбудови національної економіки та захисту її громадян;

→ підтримка спроможності України запобігати подальшій військовій ескалації або новій агресії з боку Російської Федерації та стримувати її;

→ підтримка майбутньої інтеграції України до євроатлантичних інституцій, у тому числі шляхом підтримки реформ в Україні та налагодження оперативної сумісності з НАТО;

→ з цією метою у 2024 році Канада надасть Україні макроекономічну та військову підтримку на суму 3,02 млрд канадських доларів;

→ Канада продовжуватиме надавати різнобічну підтримку Україні протягом дії цієї Угоди.

Процес консультацій, зокрема у випадку майбутнього збройного нападу

→ у разі поновлення російської агресії або нападів на Україну після припинення поточних бойових дій на прохання одного з Учасників Учасники протягом 24 годин проведуть консультації для визначення заходів, які необхідні для протидії або стримування агресії;

→ pа таких обставин, відповідно до своєї внутрішньої правової бази, Канада: надасть Україні швидку та сталу безпекову, військову та економічну допомогу; накладе на Росію економічні та інші витрати; консультуватиметься з Україною щодо її потреб під час здійснення нею свого права на самооборону, закріпленого у статті 51 Статуту ООН;

→ учасники продовжуватимуть проводити консультації, за потреби, протягом агресивної війни Росії, що триває, зокрема у разі значної ескалації;

→ з метою забезпечення найширшої та найефективнішої колективної відповіді на будь-який майбутній збройний напад Україна та Канада можуть внести зміни до цього розділу, щоб узгодити його з будь-яким механізмом, який Україна може згодом прийняти з іншими своїми міжнародними партнерами, включно з державами, які долучилися до Спільної декларації G7.

Оборонне співробітництво та підтримка

→ разом з іншими міжнародними партнерами Україна та Канада працюватимуть спільно, щоб продовжувати розбудову стійких українських Cил оборони та безпеки, здатних відвоювати та захистити свою територію зараз і стримувати російську агресію в майбутньому;

→ Канада, відповідно до своїх правових рамок та політичної площини, продовжуватиме надавати оборонну підтримку та військову допомогу Україні. Це може включати продовження постачання сучасного військового обладнання на суші, у повітрі, на морі, у космосі та в кіберсфері, надаючи пріоритет, де це можливо, потребам України в межах майбутніх Сил оборони, таких як бронетехніка, артилерія, та сил авіації, а також інші ключові можливості, яких Україна потребує для захисту;

→ учасники також працюватимуть над прискоренням розвитку та професійності майбутніх Сил оборони України, зокрема шляхом підтримки посиленої оперативної сумісності з НАТО, з метою досягнення військового потенціалу України такого рівня, щоб у разі зовнішньої військової агресії проти Канади Україна була здатна надати ефективну військову допомогу.

Для покращення цих цілей учасники будуть:

→ проводити щорічні діалоги з питань стратегічної оборонної політики на високому рівні;

→ обмінюватися інформацією про пріоритети та плани, пов’язані з обороною, через двосторонні чи багатосторонні форуми, залежно від обставин;

→ продовжувати забезпечувати підготовку, навчання та підтримку в розбудові потенціалу сил безпеки та оборони.

→ надавати консультації та настанови щодо професійної військової освіти та розвитку;

→ продовжувати підтримувати розвиток і підтримувати спроможність Сил оборони та безпеки України разом із членами Альянсу та партнерами, у тому числі шляхом надання військової допомоги, такої як зброя, обладнання, боєприпаси, постачання, інфраструктура та інші можливі форми підтримки, наприклад навчання, пов’язане з використанням та обслуговуванням, якщо це необхідно;

→ для просування цих зусиль Канада зобов'язується зробити внесок у коаліції військово-повітряних сил і бронетанкової техніки. Канада також продовжуватиме вивчати можливості потенційного внеску в інші коаліції спроможностей;

→ розширювати обмін інформацією та співробітництва, включно з оборонною розвідкою, найкращими практиками та отриманим досвідом, у відповідних випадках;

→ посилювати обмін інформацією, співробітництва та найкращих практик у разі потреби в дослідженнях і розробках;

→ посилювати співпрацю у сфері оборонної техніки, зокрема через інструмент щодо співпраці у сфері оборонної техніки та інші відповідні домовленості;

→ посилювати співпрацю у сферах реформ безпеки та розбудови потенціалу, пов’язаних з обороною, у тому числі шляхом надання консультацій та підтримки, щоб допомогти Україні використовувати стандарти та принципи НАТО, такі як управління обороною, цивільний контроль над збройними силами, гендерна інтеграція та оборонна політика;

→ здійснювати офіційні візити та візити експертів для сприяння співпраці між їхніми відповідними організаціями безпеки та оборони.

Співробітництво в галузі оборонної промисловості

→ Канада співпрацюватиме зі своєю оборонною промисловістю та Україною, щоб визначити можливості для тіснішого партнерства та співпраці в оборонній промисловості, що принесе взаємну вигоду. Ці зусилля можуть включати скликання семінарів, організацію торгових місій, сприяння участі українців у заходах канадської оборонної промисловості та інші види взаємодії між підприємствами;

→ учасники працюватимуть разом із промисловими підприємствами, щоб зменшити існуючі бар’єри для співпраці, зокрема шляхом спільного виробництва, обміну технологіями та інвестицій;

→ учасники працюватимуть зі своїми галузями оборонної промисловості для пошуку можливостей для зменшення наявних обмежень у ланцюгу постачання військових матеріалів і, де це можливо, розширюватимуть виробництво військового потенціалу для задоволення нагальних потреб обох країн, таких як виробництво боєприпасів, зокрема боєприпасів великого калібру, або інших пріоритетних видів озброєнь;

→ Канада співпрацюватиме з канадськими підприємствами оборонної промисловості, які вирішать інвестувати в локалізацію ремонту, технічного обслуговування та виробництва в Україні з метою підвищення економічної цінності для обох Учасників, якщо це буде доцільно. Учасники працюватимуть над визначенням міжнародних джерел фінансування, необхідних для розвитку оборонно-промислової бази України, включно з інвестиціями та фінансовою допомогою, зокрема під час війни і післявоєнної відбудови;

→ учасники працюватимуть разом, щоб сприяти захисту переданих технологій і прав інтелектуальної власності;

→ Канада підтримуватиме, де це можливо, зусилля України з інтеграції її оборонної промисловості до оборонних і безпекових структур НАТО.

Співпраця у сфері розвідки та контррозвідки

→ учасники продовжуватимуть і поглиблюватимуть співробітництво між своїми відповідними розвідувальними і контррозвідувальними службами. Це передбачає розширення обміну інформацією і розвідувальними даними, обмін кращими практиками й набутим досвідом, продовження зусиль із розбудови потенціалу і реалізацію спільних ініціатив;

→ учасники будуть прагнути укласти Загальну угоду про безпеку інформації (ЗУБІ) між державами. Після набрання чинності ЗУБІ сприятиме ще більшому обміну інформацією у сфері безпеки й оборони між різними українськими та канадськими урядовими відомствами та установами;

→ учасники вживатимуть відповідних заходів у законодавчій та політичній площині, щоб дозволити Україні виявляти, стримувати і припиняти російську розвідувальну та підривну діяльність, включно зі шпигунством та диверсійними діями, щоб убезпечити Україну та Канаду від такої зловмисної діяльності, одночасно підтримуючи посилення і реформу архітектури безпеки та розвідки України. Це буде досягнуто шляхом обміну інформацією та досвідом проведення спільних ініціатив, тренінгів і надання технічної допомоги.

Кібербезпека та стійкість

→ учасники працюватимуть разом, щоб дати можливість Україні виявляти, стримувати та припиняти російську агресію у кіберсфері, кібершпигунство та гібридну війну, у тому числі шляхом постійної кіберстійкості та захисту критичної інфраструктури від зловмисної кіберактивності. Це може бути досягнуто шляхом обміну розвідданими про кіберзагрози та співробітництва, реалізації спільних ініціатив, підготовки фахівців оборонних, розвідувальних, спеціальних служб та правоохоронних органів України, а також надання кібернетичної допомоги Україні;

→ учасники працюватимуть разом для виявлення та запобігання безвідповідальному та зловмисному використанню кіберможливостей Російською Федерацією та іншими ворожими державними й недержавними суб’єктами проти Учасників;

→ учасники будуть: обмінюватися інформацією про національну політику кібербезпеки, найкращі практики та отриманий досвід для посилення відповідної кібербезпеки та кіберстійкості; досліджувати подальші сфери співпраці та можливості в кіберзахисті й безпеці і продовжувати сприяти експертному обміну в цій сфері;

→ зокрема, Канада продовжить: надавати Україні конкретну допомогу в галузі кіберзахисту; співпрацювати з партнерами для координації розбудови цивільного кіберпотенціалу в Україні. Ця координація має на меті допомогти Україні захистити себе від кібератак і зловмисної кіберактивності, що тривають, а також задовольнити довгострокові потреби з кіберстійкості.

Посилення інформаційної безпеки та протидія дезінформації

Учасники будуть створювати, захищати інформаційні екосистеми та пом'якшувати загрози для них, зокрема шляхом:

→ поглиблення зусиль із покращення міжнародної координації у викритті та протидії дезінформації через підтримку таких зусиль у багатосторонніх інституціях, таких як НАТО та Механізм швидкого реагування G7;

→ роботи над створенням, сприянням і введенням в дію загальної структури для протидії дезінформації в рамках відповідних міжнародних форумів;

→ продовження залучення підприємництва і підтримки громадянського суспільства, визнаючи необхідність загальносуспільного підходу для збереження цілісності інформаційного середовища, до розроблення інноваційних способів і засобів викриття та протидії дезінформації;

→ співпраці для покращення можливостей України протистояти загрозам інформаційній безпеці, насамперед російським пропагандистським та дезінформаційним кампаніям;

→ реалізації прагнення сприяти розвитку спільних освітніх та навчальних програм для фахівців з інформаційної безпеки та регулярному обміну досвідом.

Канада, зокрема, буде:

→ співпрацювати з Україною з метою отримання доступу до аудиторії на тимчасово окупованих територіях України, усвідомлюючи, що Росія навмисно націлює вплив на радіо, телебачення та іншу інфраструктуру мовлення в Україні та переспрямовує інтернет-трафік на тимчасово окупованих територіях;

→ підтримувати та поширювати українські голоси на міжнародному рівні, а також підтримувати українську дипломатичну присутність під час розширення Україною дипломатичної присутності у світі;

→ Також учасники продовжуватимуть ідентифікувати фізичних та юридичних осіб, причетних до вторгнення в Україну, а також тих, хто причетний до російських операцій із дезінформації, і намагатимуться стягнути збитки з таких зловмисників, регулярно оновлюючи список санкцій Канади;

→ Окрім цього учасники продовжуватимуть співпрацювати та розширювати зусилля з викриття та протидії російській та будь-якій іншій пропаганді, включно з дезінформацією щодо дестабілізації Росією світових поставок продовольства.

Підтримка розмінування

Канада буде прагнути до того, щоб:

→ продовжувати підтримку потенціалу гуманітарного розмінування та українських державних структур, залучених до такої діяльності, шляхом технічної та матеріальної допомоги;

→ розглянути шляхи посилення співпраці з неурядовими організаціями, які беруть активну участь у гуманітарному розмінуванні в Україні, та надання їм підтримки, включно зі співпрацею в рамках різних багатосторонніх партнерських платформ, але не обмежуючись ними;

→ продовжувати підтримувати ініціативи з навчання ризиків з метою допомоги українцям зрозуміти та уникнути ризиків, пов’язаних із наземними мінами та боєприпасами, що не розірвалися, у міському та сільському середовищі;

→ продовжувати задовольняти потреби малих фермерів і сільських домогосподарств, які постраждали від наземних мін і вибухонебезпечних залишків війни, і допомагати відновлювати засоби для існування та сільськогосподарські землі для продуктивного використання;

→ підтримувати інклюзивний підхід до протимінної діяльності з метою гарантування, що всі елементи, включно з обізнаністю щодо ризиків, підтримкою потерпілих і пріоритетністю зусиль з розмінування, враховують різні впливи та потреби всього населення, у тому числі жінок і дівчат;

→ надавати будь-яку можливу допомогу для розвитку спроможностей Сил оборони України щодо бойового розмінування;

→ учасники також поглиблять співпрацю в контексті нещодавнього приєднання Канади до Наглядової ради новоствореного Центру гуманітарного розмінування під керівництвом міністра економіки України.

Економічне співробітництво

→ учасники будуть працювати над подальшим зміцненням економічної стабільності та стійкості України, зокрема шляхом реконструкції та відновлення, і сприяти економічному процвітанню України;

→ співпрацювати для залучення приватного капіталу та інвестицій у проєкти відновлення, реконструкції та модернізації України;

→ надалі зміцнювати та лібералізувати торгівлю, у тому числі шляхом повного впровадження та розвитку на основі нещодавно оновленої Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою (УВТКУ), укладеної в Оттаві 22 вересня 2023 року, яка підтримує довгострокову безпеку, стабільність та економічний розвиток в Україні, а також створення робочих місць для середнього класу в Україні та Канаді.

Стійкість енергетичної та іншої критичної інфраструктури

→ Канада продовжуватиме підтримувати загальний енергетичний сектор України, приділяючи особливу увагу ядерній безпеці та захищеності, а також розвитку відновлюваної енергетики;

→ Канада вивчатиме можливості підтримки України щодо підвищення стійкості її критичної інфраструктури.

Відновлення, відбудова та сталий розвиток

→ Україна та Канада продовжуватимуть зміцнювати Міжвідомчу платформу координації донорів, започатковану "Групою семи", а також інші координаційні механізми для спільних міжнародних зусиль з відновлення та заохочення програми реформ в Україні, а також зростання з лідируючою роллю приватного сектору;

→ Канада продовжуватиме підтримувати зусилля з відновлення та відбудови в Україні, використовуючи, наскільки це можливо, інноваційні, кліматично нейтральні, гендерно чутливі та енергоефективні підходи. Україна визнає, що процес відновлення має бути прозорим і підзвітним народу України та міжнародному співтовариству;

→ Україна та Канада будуть прагнути сприяти обмінам між бізнесами та громадянським суспільством. Зусилля також включатимуть психічне здоров’я та психосоціальні потреби для подолання травм і допомогу постраждалим від конфлікту громадам і окремим особам, у тому числі ветеранам. Україна та Канада залишаються відданими інтеграції гендерної рівності як важливого компонента з розвитку співпраці й зусиль з реконструкції. Реалізація порядку денного ЖМБ у плануванні та здійсненні відновлення та реконструкції сприятиме досягненню гендерної рівності в Україні;

→ учасники розширюватимуть співробітництво у сфері допомоги ветеранам війни;

→ учасники будуть прагнути забезпечити продовження добре скоординованої життєво необхідної гуманітарної допомоги там, де це необхідно. Учасники працюватимуть разом, щоб забезпечити цілеспрямовану гуманітарну допомогу тим, хто її найбільше потребує, у тому числі у важкодоступних районах;

→ Канада також намагатиметься підтримувати стабілізацію та потреби цивільної оборони, у тому числі підтримку в критично важливих сферах, які посилюють реагування на надзвичайні ситуації та покращують цивільну оборону.

Санкції

→ учасники розширять співпрацю в цій важливій сфері шляхом розширення консультацій між українською та канадською санкційними групами з метою розроблення спільних пріоритетів для майбутніх санкцій;

→ посилення обміну інформацією між дослідницькими групами щодо санкцій з метою обміну дослідницькими даними, які використовуються для розробки справ щодо санкційних списків;

→ посилення співпраці між різними українськими та канадськими державними органами та агентствами, які відстежують, розслідують і забезпечують унеможливлення випадків ухилення від санкцій, щоб допомогти в запобіганні такому ухиленню та протидіяти незаконним російським закупівлям;

→ посилення координації дипломатичних контактів із третіми країнами з метою зменшення спроб Росії обійти санкції;

→ поки агресія Російської Федерації проти України триває, Канада залишатиметься відданою впровадженню жорстких санкцій проти секторів російської економіки та тих осіб у Російській Федерації та за її межами, які підтримують чи отримують прибуток від війни або допомагають в обході санкцій у третіх країнах. Канада також вживатиме рішучих дій із партнерами для боротьби з усіма формами обходу санкцій, а також для посилення власної внутрішньої стійкості в цьому питанні;

→ учасники надаватимуть один одному актуальну інформацію на підтримку санкцій, відповідно до своїх законодавчих рамок;

→ учасники працюватимуть над тим, щоб ціна агресії для Росії продовжувала зростати, зокрема за допомогою санкцій та експортного контролю;

→ у разі майбутньої російської агресії чи нападів на Україну або у разі можливої спроби ескалації збройної агресії, що триває, Учасники будуть координувати застосування нових санкцій; розглядати можливе повторне застосування будь-яких санкцій, які могли бути скасовані.

Відповідальність

→ Україна та Канада продовжуватимуть прагнути притягнути до відповідальності осіб, відповідальних за скоєння воєнних злочинів та інших міжнародних злочинів, вчинених в Україні або проти України, відповідно до міжнародного права, у тому числі шляхом підтримки роботи Офісу Генерального прокурора України та Міжнародного кримінального суду для забезпечення повного та справедливого розслідування звинувачень у воєнних злочинах за допомогою незалежних, ефективних та надійних правових механізмів;

→ співпрацювати для забезпечення дотримання міжнародного права з метою запобігання майбутнім злочинам;

→ брати участь у Коаліції з пошуку опцій для створення трибуналу щодо злочину агресії проти України та засобів притягнення Російської Федерації до відповідальності за її агресивну війну проти України;

→ Учасники докладуть усіх зусиль для того, щоб продовжувати співпрацювати з Міжнародною коаліцією за повернення українських дітей, створеною 2 лютого 2024 року та очолюваною Україною та Канадою, і досягати цілей, визначених її Рамковим документом;

→ сприяти міжнародним зусиллям щодо притягнення винних в організації незаконної депортації та переміщення українських дітей до відповідальності згідно з нормами міжнародного права та рішеннями міжнародних судових установ;

→ сприяти всій необхідній допомозі дітям та їхнім сім’ям, постраждалим від незаконної депортації та примусового переміщення Російською Федерацією, з метою їх повернення, реінтеграції та відновлення їхнього добробуту, здоров'я та благополуччя, що відповідають найкращим інтересам дитини.

Відшкодування збитків, руйнувань та шкоди, завданих російською агресією

→ учасники продовжуватимуть вивчати всі шляхи, щоб переконатися, що російські активи можуть бути спрямовані на підтримку України та бути доступними для підтримки відновлення України згідно з відповідними правовими системами Учасників і міжнародним правом;

→ Україна та Канада продовжуватимуть працювати разом з іншими, у тому числі державами "Групи семи", над компенсаційним механізмом за збитки, руйнування та шкоду, спричинені російською агресією, як це передбачено Статутом Реєстру збитків, заподіяних агресією Російської Федерації проти України, затвердженим Резолюцією Комітету міністрів Ради Європи CM/Res(2023)3. У зв’язку з цим, Учасники вивчатимуть відповідні варіанти створення і фінансування компенсаційного механізму для надання швидкої та адекватної компенсації жертвам російської агресії та підтримки відновлення України, включно з варіантами конфіскації і перепрофілювання російських суверенних активів. Варіанти механізмів компенсації також мають визнавати та враховувати гендерний вимір втрат, поранень та збитків, завданих російською агресією;

→ учасники підтверджують, що Російська Федерація повинна заплатити за довгострокову відбудову України. Відповідно до правової системи Канади, російські суверенні активи в юрисдикції Канади будуть залишатися замороженими, доки Російська Федерація не відшкодує збитки, завдані Україні. У зв’язку з цим Канада може розпоряджатися такими активами у спосіб, сумісний із цілями цієї Угоди.

Зобов’язання із впровадження реформ

→ визнаючи вимоги процесу вступу до ЄС і НАТО, а також орієнтири МВФ, Україна й надалі буде посилювати демократичний цивільний контроль над своїми військовими, забезпечувати відповідність доктрині, принципам і стандартам НАТО, у тому числі командування та управління, прозорість і оборонне планування для покращення оперативної сумісності з НАТО, реформувати свої Сили оборони й безпеки, модернізувати й покращувати прозорість, пов’язану з процесами оборонної закупівлі та управління ресурсами, включаючи свою оборонну промисловість, а також прозорість і підзвітність щодо партнерської допомоги, зокрема шляхом забезпечення її відстеження та належного використання;

→ зміцнювати повагу до демократичних принципів та інститутів, верховенства права й належного управління, інклюзивності та гендерної рівності, прав людини і основних свобод, зокрема прав осіб, які належать до національних меншин, свободи засобів масової інформації, продовження реформи судової системи з посиленням судових процедур призначення на посади та впровадження реформ децентралізації;

→ покращувати управління державними фінансами, у тому числі шляхом удосконалення корпоративного управління на своїх державних підприємствах і в банках, і продовжувати зосереджуватися на комплексних багатогалузевих зусиллях щодо боротьби з корупцією;

→ у післявоєнному контексті та тоді, коли обставини дозволять Україні перейти від воєнного стану до мирного життя, Україна продовжуватиме свої зусилля щодо ширшого зміцнення демократії;

→ Канада продовжуватиме підтримувати Україну у виконанні її комплексної програми реформ, яка є надзвичайно важливою для підтримки сталого та інклюзивного економічного зростання, відповідно до взаємно узгоджених пріоритетів і в координації з іншими донорами.

Угода є чинною з моменту підписання та діятиме впродовж 10 років. Учасники проведуть комплексний перегляд КУСБП протягом трьох років після підписання цієї Угоди з метою її оновлення та внесення необхідних змін, і Учасники продовжуватимуть такі перегляди на постійній основі, якщо це необхідно.

Ця Угода може бути припинена будь-ким з Учасників шляхом письмового повідомлення – угода припинить дію через шість місяців з дати отримання такого повідомлення.

Сьогодні ж Україна підписала безпекову угоду з Італією.