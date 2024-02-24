Україна підписала безпекову угоду з Канадою: $2,15 млрд на макрофін і оборону
Президент Володимир Зеленський та канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо підписали двосторонню безпекову угоду.
"Сьогодні ми підписали ще одну безпекову угоду, яка зміцнює позиції нашого народу, і особливо наших воїнів. Це потужне і вчасне рішення, яке є важливим внеском у посилення нашої стійкості", – повідомив український лідер.
За його словами, документ передбачає виділення Канадою у 2024 році понад 3 млрд канадських доларів (близько $2,15 млрд) макрофінансової та оборонної допомоги Україні.
Зеленський подякував Трюдо та всім канадійцям: "Ви разом з Україною з перших днів повномасштабної війни. Це дуже цінно для нас".
Сьогодні ж Україна підписала безпекову угоду з Італією.
- 12 січня безпековий договір був укладений між президентом Зеленським та британським прем'єром Ріші Сунаком. Повний текст – тут.
- 16 лютого така угода була підписана главою української держави та канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Повний текст – тут.
- 17 лютого Зеленський підписав угоду з французьким колегою Макроном. Текст – тут.
- 23 лютого Україна підписала безпекову угоду з Данією – повний текст.
- Загалом Україна сподівається підписати угоди про партнерство у сфері безпеки з 30 країнами.
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