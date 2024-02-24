Україна підписала безпекову угоду з Канадою: $2,15 млрд на макрофін і оборону

"Це потужне і вчасне рішення, яке є важливим внеском у посилення нашої стійкості", – заявив український лідер

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Президент Володимир Зеленський та канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо підписали двосторонню безпекову угоду.

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"Сьогодні ми підписали ще одну безпекову угоду, яка зміцнює позиції нашого народу, і особливо наших воїнів. Це потужне і вчасне рішення, яке є важливим внеском у посилення нашої стійкості", – повідомив український лідер.

За його словами, документ передбачає виділення Канадою у 2024 році понад 3 млрд канадських доларів (близько $2,15 млрд) макрофінансової та оборонної допомоги Україні.

Зеленський подякував Трюдо та всім канадійцям: "Ви разом з Україною з перших днів повномасштабної війни. Це дуже цінно для нас".

Сьогодні ж Україна підписала безпекову угоду з Італією.