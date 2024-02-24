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Украина подписала соглашение о безопасности с Канадой: $2,15 млрд на макрофин и оборону

"Это мощное и своевременное решение, являющееся важным вкладом в усиление нашей устойчивости", – заявил украинский лидер
Артём Джерипа Артём Джерипа
Редактор новостей
Украина подписала соглашение о безопасности с Канадой: $2,15 млрд на макрофин и оборону
Скриншот с видео

Президент Владимир Зеленский и канадский премьер-министр Джастин Трюдо подписали двустороннее соглашение о безопасности.

"Сегодня мы подписали еще одно соглашение о безопасности, которое укрепляет позиции нашего народа, и особенно наших воинов. Это мощное и своевременное решение, которое является важным вкладом в усиление нашей устойчивости", – сообщил украинский лидер.

По его словам, документ предусматривает выделение Канадой в 2024 году более 3 млрд канадских долларов (около $2,15 млрд) макрофинансовой и оборонной помощи Украине.

Зеленский поблагодарил Трюдо и всех канадцев: "Вы вместе с Украиной с первых дней полномасштабной войны. Это очень ценно для нас".

Сегодня же Украина подписала соглашение о безопасности с Италией.

  • 12 января договор безопасности был заключен между президентом Зеленским и британским премьером Риши Сунаком. Полный текст – здесь.
  • 16 февраля такое соглашение было подписано главой украинского государства и канцлером Германии Олафом Шольцом. Полный текст – здесь.
  • 17 февраля Зеленский подписал соглашение с французским коллегой Макроном. Текст – здесь.
  • 23 февраля Украина подписала договор о безопасности с Данией – полный текст.
  • В общей сложности Украина надеется подписать соглашения о партнерстве в сфере безопасности с 30 странами.

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