Украина подписала соглашение о безопасности с Канадой: $2,15 млрд на макрофин и оборону

"Это мощное и своевременное решение, являющееся важным вкладом в усиление нашей устойчивости", – заявил украинский лидер

Скриншот с видео

Президент Владимир Зеленский и канадский премьер-министр Джастин Трюдо подписали двустороннее соглашение о безопасности.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Сегодня мы подписали еще одно соглашение о безопасности, которое укрепляет позиции нашего народа, и особенно наших воинов. Это мощное и своевременное решение, которое является важным вкладом в усиление нашей устойчивости", – сообщил украинский лидер.

По его словам, документ предусматривает выделение Канадой в 2024 году более 3 млрд канадских долларов (около $2,15 млрд) макрофинансовой и оборонной помощи Украине.

Зеленский поблагодарил Трюдо и всех канадцев: "Вы вместе с Украиной с первых дней полномасштабной войны. Это очень ценно для нас".

Сегодня же Украина подписала соглашение о безопасности с Италией.