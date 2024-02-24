Безопасное соглашение Украины с Канадой – полный текст

Соглашение будет действовать в течение 10 лет

Фото: Офис президента

На сайте Офиса президента появился полный текст договора безопасности между Украиной и Канадой, подписанного сегодня президентом Владимиром Зеленским и канадским премьером Джастином Трюдо.

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Две страны совместно решили учредить Канадско-украинское Стратегическое партнерство безопасности (КУСБП), которое определяет сферы для усиления двустороннего взаимодействия и сотрудничества в различных отраслях, включая оборону, стабильность и устойчивость, как определено в настоящем Соглашении.

Основные компоненты обязательств безопасности, которые Канада предоставляет Украине в рамках КУСБП:

→ предоставление всесторонней помощи Украине для защиты и восстановления ее территориальной целостности, восстановления национальной экономики и защиты ее граждан;

→ поддержка способности Украины предотвращать дальнейшую военную эскалацию или новую агрессию со стороны Российской Федерации и сдерживать ее;

→ поддержка будущей интеграции Украины в евроатлантические институты, в том числе путем поддержки реформ в Украине и налаживания оперативной совместимости с НАТО;

→ С этой целью в 2024 году Канада предоставит Украине макроэкономическую и военную поддержку на сумму 3,02 млрд канадских долларов;

→ Канада будет продолжать оказывать разностороннюю поддержку Украине в течение этого Соглашения.

Процесс консультаций, в частности, в случае предстоящего вооруженного нападения

→ в случае возобновления российской агрессии или нападений на Украину после прекращения текущих боевых действий по просьбе одного из участников Участники в течение 24 часов проведут консультации для определения мер, необходимых для противодействия или сдерживания агрессии;

→ а таких обстоятельствах, в соответствии со своей внутренней правовой базой, Канада: предоставит Украине скорую и постоянную безопасность, военную и экономическую помощь; наложит на Россию экономические и другие расходы; будет консультироваться с Украиной по поводу ее потребностей при осуществлении ею своего права на самооборону, закрепленного в статье 51 Устава ООН;

→ в чесноке будут продолжать проводить консультации, при необходимости, в течение продолжающейся агрессивной войны России, в частности в случае значительной эскалации;

→ с целью обеспечения широчайшего и эффективного коллективного ответа на любое предстоящее вооруженное нападение Украина и Канада могут внести изменения в этот раздел, чтобы согласовать его с любым механизмом, который Украина может впоследствии принять с другими своими международными партнерами, включая государства, присоединившихся к Совместной декларации G7.

Оборонное сотрудничество и поддержка

→ вместе с другими международными партнерами Украина и Канада будут работать совместно, чтобы продолжать развитие устойчивых украинских сил обороны и безопасности, способных отвоевать и защитить свою территорию сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем;

→ Канада, в соответствии со своими правовыми рамками и политической плоскостью, будет продолжать оказывать оборонную поддержку и военную помощь Украине. Это может включать продолжение поставок современного военного оборудования на суше, в воздухе, на море, в космосе и в киберсфере, предоставляя приоритет, где это возможно, потребностям Украины в рамках будущих Сил обороны, таких как бронетехника, артиллерия и сил авиации, а также другие ключевые возможности, в которых Украина нуждается для защиты;

→ участники также будут работать над ускорением развития и профессионализма будущих Сил обороны Украины, в частности путем поддержки усиленной оперативной совместимости с НАТО, с целью достижения военного потенциала Украины такого уровня, чтобы в случае внешней военной агрессии против Канады Украина была способна оказать эффективную военную помощь;

Для улучшения этих целей участники будут:

→ проводить ежегодные диалоги по вопросам стратегической оборонной политики на высоком уровне;

→ обмениваться информацией о приоритетах и планах, связанных с обороной, через двусторонние или многосторонние форумы в зависимости от обстоятельств;

→ продолжать обеспечивать подготовку, обучение и поддержку в развитии потенциала сил безопасности и обороны;

→ предоставлять консультации и руководства по профессиональному военному образованию и развитию;

→ продолжать поддерживать развитие и поддерживать возможности Сил обороны и безопасности Украины вместе с членами Альянса и партнерами, в том числе путем оказания военной помощи, такой как оружие, оборудование, боеприпасы, снабжение, инфраструктура и другие возможные формы поддержки, например обучение, связанное с использованием и обслуживанием, если это необходимо;

→ Для продвижения этих усилий Канада обязуется внести вклад в коалицию военно-воздушных сил и бронетанковой техники. Канада также будет продолжать учить возможности потенциального вклада в другие коалиции способностей;

→ расширять обмен информацией и сотрудничества, включая оборонную разведку, лучшие практики и полученный опыт, в соответствующих случаях;

→ усиливать обмен информацией, сотрудничества и лучших практик в случае необходимости в исследованиях и разработках;

→ усиливать сотрудничество в сфере оборонной техники, в частности через инструмент сотрудничества в сфере оборонной техники и другие соответствующие договоренности;

→ усиливать сотрудничество в сферах реформ безопасности и развития потенциала, связанных с обороной, в том числе путем предоставления консультаций и поддержки, чтобы помочь Украине использовать стандарты и принципы НАТО, такие как управление обороной, гражданский контроль над вооруженными силами, гендерная интеграция и оборонная политика;

→ осуществлять официальные визиты и визиты экспертов для содействия сотрудничеству между соответствующими организациями безопасности и обороны;

Сотрудничество в области оборонной промышленности

→ Канада будет сотрудничать со своей оборонной промышленностью и Украиной, чтобы определить возможности для более тесного партнерства и сотрудничества в оборонной промышленности, что принесет взаимную выгоду. Эти усилия могут включать созыв семинаров, организацию торговых миссий, содействие участию украинцев в мероприятиях канадской оборонной промышленности и другие виды взаимодействия между предприятиями;

→ участники будут работать вместе с промышленными предприятиями, чтобы уменьшить существующие барьеры для сотрудничества, в частности путем совместного производства, обмена технологиями и инвестиций;

→ участники будут работать со своими отраслями оборонной промышленности для поиска возможностей для уменьшения имеющихся ограничений в цепи поставок военных материалов и, где это возможно, будут расширять производство военного потенциала для удовлетворения неотложных потребностей обеих стран, таких как производство боеприпасов, в частности боеприпасов большого калибра, или других приоритетных видов вооружений;

→ Канада будет сотрудничать с канадскими предприятиями оборонной промышленности, которые решат инвестировать в локализацию ремонта, технического обслуживания и производства в Украине с целью повышения экономической ценности для обоих участников, если это будет целесообразно. Участники будут работать над определением международных источников финансирования, необходимых для развития оборонно-промышленной базы Украины, включая инвестиции и финансовую помощь, в частности во время войны и послевоенного восстановления;

→ в чесноке будут работать вместе, чтобы содействовать защите передаваемых технологий и прав интеллектуальной собственности;

→ Канада будет, где это возможно, поддерживать усилия Украины по интеграции ее оборонной промышленности в оборонные и структуры безопасности НАТО.

Сотрудничество в сфере разведки и контрразведки

→ участники будут продолжать и углублять сотрудничество между своими соответствующими разведывательными и контрразведывательными службами. Это предполагает расширение обмена информацией и разведывательными данными, обмен лучшими практиками и опытом, продолжение усилий по развитию потенциала и реализации совместных инициатив;

→ участники будут стремиться заключить Общее соглашение о безопасности информации (ЗУБИ) между государствами. После вступления ЗУБИ в силу будет способствовать еще большему обмену информацией в сфере безопасности и обороны между различными украинскими и канадскими правительственными ведомствами и учреждениями;

→ участники будут принимать соответствующие меры в законодательной и политической плоскости, чтобы позволить Украине выявлять, сдерживать и прекращать российскую разведывательную и взрывную деятельность, включая шпионаж и диверсионные действия, чтобы обезопасить Украину и Канаду от такой злонамеренной деятельности, одновременно поддерживая усиление и реформу Украины. Это будет достигнуто путем обмена информацией и опытом проведения совместных инициатив, тренингов и технической помощи.

Кибербезопасность и стойкость

→ в чеснок будут работать вместе, чтобы дать возможность Украине выявлять, сдерживать и прекращать российскую агрессию в киберсфере, кибершпионаже и гибридную войну, в том числе путем постоянной киберустойчивости и защиты критической инфраструктуры от злонамеренной киберактивности. Это может быть достигнуто путем обмена разведданными о киберугрозах и сотрудничестве, реализации совместных инициатив, подготовки специалистов оборонных, разведывательных, специальных служб и правоохранительных органов Украины, а также предоставление кибернетической помощи Украине;

→ участники будут работать вместе для выявления и предотвращения безответственного и злонамеренного использования кибервозможностей Российской Федерацией и другими враждебными государственными и негосударственными субъектами против Участников;

→ участники будут: обмениваться информацией о национальной политике кибербезопасности, лучших практиках и полученном опыте для усиления соответствующей кибербезопасности и киберустойчивости; исследовать дальнейшие сферы сотрудничества и возможности в киберзащите и безопасности и продолжать содействовать экспертному обмену в этой сфере;

→ в частности, Канада продолжит: оказывать Украине конкретную помощь в области киберзащиты; сотрудничать с партнерами по координации развития гражданского киберпотенциала в Украине. Цель координации — помочь Украине защитить себя от кибератак и продолжающихся злонамеренной киберактивности, а также удовлетворить долгосрочные потребности по киберустойчивости.

Усиление информационной безопасности и противодействие дезинформации

Участники будут создавать, защищать информационные экосистемы и смягчать угрозы для них, в частности:

→ углубление усилий по улучшению международной координации в разоблачении и противодействии дезинформации посредством поддержки таких усилий в многосторонних институтах, таких как НАТО и Механизм быстрого реагирования G7;

→ работы над созданием, содействием и введением в действие общей структуры для противодействия дезинформации в рамках соответствующих международных форумов;

→ продолжение привлечения предпринимательства и поддержки гражданского общества, признавая необходимость общественного подхода для сохранения целостности информационной среды, к разработке инновационных способов и средств разоблачения и противодействия дезинформации;

→ сотрудничество по улучшению возможностей Украины противостоять угрозам информационной безопасности, прежде всего российским пропагандистским и дезинформационным кампаниям;

→ реализации стремления способствовать развитию совместных образовательных и обучающих программ для специалистов по информационной безопасности и регулярному обмену опытом.

Канада, в частности, будет:

→ сотрудничать с Украиной с целью получения доступа к аудитории на временно оккупированных территориях Украины, осознавая, что Россия намеренно нацеливает влияние на радио, телевидение и другую инфраструктуру вещания в Украине и перенаправляет интернет-трафик на временно оккупированных территориях;

→ поддерживать и распространять украинские голоса на международном уровне, а также поддерживать украинское дипломатическое присутствие при расширении Украиной дипломатического присутствия в мире;

→ Также участники будут продолжать идентифицировать физических и юридических лиц, причастных к вторжению в Украину, а также причастных к российским операциям по дезинформации и попытаться взыскать убытки с таких злоумышленников, регулярно обновляя список санкций Канады;

→ Кроме этого, участники будут продолжать сотрудничать и расширять усилия по разоблачению и противодействию российской и любой другой пропаганде, включая дезинформацию о дестабилизации Россией мировых поставок продовольствия.

Поддержка разминирования

Канада будет стремиться к тому, чтобы:

→ продолжать поддержку потенциала гуманитарного разминирования и государственных структур, вовлеченных в такую деятельность, путем технической и материальной помощи;

→ рассмотреть пути усиления сотрудничества с неправительственными организациями, активно участвующими в гуманитарном разминировании в Украине, и оказания им поддержки, включая сотрудничество в рамках различных многосторонних партнерских платформ, но не ограничиваясь ими;

→ продолжать поддерживать инициативы по обучению рисков с целью помощи украинцам понять и избежать рисков, связанных с неразорвавшимися наземными минами и боеприпасами в городской и сельской среде;

→ продолжать удовлетворять потребности малых фермеров и сельских домохозяйств, пострадавших от наземных мин и взрывоопасных остатков войны, и помогать восстанавливать средства существования и сельскохозяйственные земли для продуктивного использования;

→ поддерживать инклюзивный подход к противоминной деятельности с целью гарантирования, что все элементы, включая осведомленность о рисках, поддержку пострадавших и приоритетность усилий по разминированию, учитывают различные влияния и потребности всего населения, в том числе женщин и девушек;

→ оказывать любую возможную помощь в развитии способностей Сил обороны Украины по боевому разминированию;

→ участники также углубят сотрудничество в контексте недавнего присоединения Канады к Наблюдательному совету вновь Центра гуманитарного разминирования под руководством министра экономики Украины.

Экономическое сотрудничество

→ участники будут работать над дальнейшим укреплением экономической стабильности и устойчивости Украины, в частности, путем реконструкции и восстановления, и способствовать экономическому процветанию Украины;

→ сотрудничать для привлечения частного капитала и инвестиций в проекты восстановления, реконструкции и модернизации Украины;

→ в дальнейшем укреплять и либерализовать торговлю, в том числе путем полного внедрения и развития на основе недавно обновленного Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой (УВТКУ), заключенного в Оттаве 22 сентября 2023 года, поддерживающего долгосрочную безопасность, стабильность и экономическое развитие в Украине а также создание рабочих мест для среднего класса в Украине и Канаде.

Устойчивость энергетической и другой критической инфраструктуры

→ Канада будет продолжать поддерживать общий энергетический сектор Украины, уделяя особое внимание ядерной безопасности и защищенности, а также развитию возобновляемой энергетики;

→ Канада будет изучать возможности поддержки Украины в повышении устойчивости ее критической инфраструктуры.

Восстановление, восстановление и устойчивое развитие

→ Украина и Канада будут продолжать укреплять Межведомственную платформу координации доноров, начатую "Группой семи", а также другие координационные механизмы для совместных международных усилий по возобновлению и поощрению программы реформ в Украине, а также росту с лидирующей ролью частного сектора;

→ Канада будет продолжать поддерживать усилия по восстановлению и восстановлению в Украине, используя, по возможности, инновационные, климатически нейтральные, гендерно чувствительные и энергоэффективные подходы. Украина признает, что процесс восстановления должен быть прозрачным и подотчетным народу Украины и международному сообществу;

→ Украина и Канада будут стремиться к содействию обменам между бизнесами и гражданским обществом. Усилия будут включать психическое здоровье и психосоциальные потребности для преодоления травм и помощь пострадавшим от конфликта общинам и отдельным лицам, в том числе ветеранам. Украина и Канада остаются привержены интеграции гендерного равенства как важного компонента по развитию сотрудничества и усилий по реконструкции. Реализация повестки дня ЖМБ в планировании и осуществлении восстановления и реконструкции будет способствовать достижению гендерного равенства в Украине;

→ участники будут расширять сотрудничество в сфере помощи ветеранам войны;

→ участники будут стремиться обеспечить продление хорошо скоординированной жизненно необходимой гуманитарной помощи там, где это необходимо. Участники будут работать вместе, чтобы обеспечить целенаправленную гуманитарную помощь тем, кто в ней больше всего нуждается, в том числе в труднодоступных районах;

→ Канада также будет пытаться поддерживать стабилизацию и потребности гражданской обороны, в том числе поддержку в критически важных областях, которые усиливают реагирование на чрезвычайные ситуации и улучшают гражданскую оборону.

Санкции

→ участники расширят сотрудничество в этой важной сфере путем расширения консультаций между украинской и канадской санкционными группами с целью разработки общих приоритетов для будущих санкций;

→ усиление обмена информацией между исследовательскими группами о санкциях с целью обмена исследовательскими данными, которые используются для разработки дел о санкционных списках;

→ усиление сотрудничества между различными украинскими и канадскими государственными органами и агентствами, отслеживающими, расследующими и обеспечивающими невозможность случаев уклонения от санкций, чтобы помочь в предотвращении такого уклонения и противодействовать незаконным российским закупкам;

→ усиление координации дипломатических контактов с третьими странами с целью уменьшения попыток России обойти санкции;

→ пока агрессия Российской Федерации против Украины продолжается, Канада будет оставаться преданной внедрению жестких санкций против секторов российской экономики и тех лиц в Российской Федерации и за ее пределами, которые поддерживают или получают прибыль от войны или помогают в обходе санкций в третьих странах. Канада также будет предпринимать решительные действия с партнерами по борьбе со всеми формами обхода санкций, а также для усиления собственной внутренней устойчивости в этом вопросе.

→ участники будут предоставлять друг другу актуальную информацию в поддержку санкций в соответствии со своими законодательными рамками;

→ участники будут работать над тем, чтобы цена агрессии для России продолжала расти, в том числе посредством санкций и экспортного контроля;

→ в случае предстоящей российской агрессии или нападений на Украину или в случае возможной попытки продолжающейся эскалации вооруженной агрессии Участники будут координировать применение новых санкций; рассматривать возможное повторное применение каких-либо санкций, которые могли быть отменены.

Ответственность

→ Украина и Канада будут продолжать стремиться привлечь к ответственности лиц, ответственных за совершение военных преступлений и других международных преступлений, совершенных в Украине или против Украины, в соответствии с международным правом, в том числе путем поддержки работы Офиса Генерального прокурора Украины и Международного уголовного суда для обеспечения полного и справедливого расследования обвинений в военных преступлениях посредством независимых, эффективных и надежных правовых механизмов;

→ сотрудничать для обеспечения соблюдения международного права с целью предотвращения будущих преступлений;

→ принимать участие в Коалиции по поиску опций для создания трибунала по преступлению агрессии против Украины и средств привлечения Российской Федерации к ответственности за ее агрессивную войну против Украины;

→ Участники приложат все усилия для того, чтобы продолжать сотрудничать с Международной коалицией по возвращению украинских детей, созданной 2 февраля 2024 года и возглавляемой Украиной и Канадой, и добиваться целей, определенных ее Рамочным документом;

→ содействовать международным усилиям привлечения виновных в организации незаконной депортации и перемещения украинских детей к ответственности в соответствии с нормами международного права и решениями международных судебных учреждений;

→ способствовать всей необходимой помощи детям и их семьям, пострадавшим от незаконной депортации и принудительного перемещения по Российской Федерации, с целью их возвращения, реинтеграции и восстановления их благосостояния, здоровья и благополучия, отвечающих наилучшим интересам ребенка.

Возмещение ущерба, разрушений и вреда, нанесенного российской агрессией

→ участники будут продолжать изучать все пути, чтобы убедиться, что российские активы могут быть направлены на поддержку Украины и доступны для поддержки восстановления Украины в соответствии с соответствующими правовыми системами Участников и международным правом;

→ Украина и Канада будут продолжать работать вместе с другими, в том числе государствами "Группы семи", над компенсационным механизмом за ущерб, разрушение и ущерб, нанесенный российской агрессией, как это предусмотрено Уставом Реестра ущерба, причиненного агрессией Российской Федерации против Украины, утвержденным Резолюцией Комитета министров Совет Европы CM/Res(2023)3. В этой связи Участники будут изучать соответствующие варианты создания и финансирования компенсационного механизма для предоставления быстрой и адекватной компенсации жертвам российской агрессии и поддержки восстановления Украины, включая варианты конфискации и перепрофилирования российских суверенных активов. Варианты механизмов компенсации также должны признавать и учитывать гендерное измерение потерь, ранений и ущерба, причиненного российской агрессией;

→ участники подтверждают, что Российская Федерация должна заплатить за долгосрочное восстановление Украины. Согласно правовой системе Канады, российские суверенные активы в юрисдикции Канады будут оставаться замороженными, пока Российская Федерация не возместит ущерб, нанесенный Украине. В связи с этим Канада может распоряжаться такими активами способом, совместимым с целями настоящего Соглашения.

Обязательство по внедрению реформ

→ признавая требования процесса вступления в ЕС и НАТО, а также ориентиры МВФ, Украина и дальше будет усиливать демократический гражданский контроль над своими военными, обеспечивать соответствие доктрине, принципам и стандартам НАТО, в том числе командование и управление, прозрачность и оборонное планирование для улучшения оперативной совместимости. из НАТО, реформировать свои силы обороны и безопасности, модернизировать и улучшать прозрачность, связанную с процессами оборонной закупки и управления ресурсами, включая свою оборонную промышленность, а также прозрачность и подотчетность партнерской помощи, в частности путем обеспечения ее отслеживания и надлежащего использования;

→ укреплять уважение демократических принципов и институтов, верховенства права и надлежащего управления, инклюзивности и гендерного равенства, прав человека и основных свобод, в частности прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, свободы средств массовой информации, продолжения реформы судебной системы с усилением судебных процедур назначения должности и внедрение реформ децентрализации;

→ улучшать управление государственными финансами, в том числе путем усовершенствования корпоративного управления на своих государственных предприятиях и в банках, и продолжать сосредотачиваться на комплексных многоотраслевых усилиях по борьбе с коррупцией;

→ в послевоенном контексте и тогда, когда обстоятельства позволят Украине перейти от военного положения к мирной жизни, Украина будет продолжать свои усилия по укреплению демократии;

→ Канада будет продолжать поддерживать Украину в выполнении ее комплексной программы реформ, чрезвычайно важной для поддержки устойчивого и инклюзивного экономического роста, в соответствии с взаимно согласованными приоритетами и в координации с другими донорами.

Соглашение действует с момента подписания и будет действовать в течение 10 лет. Участники проведут комплексный пересмотр КУСБП в течение трех лет после подписания настоящего Соглашения с целью обновления и внесения необходимых изменений, и Участники будут продолжать такие пересмотры на постоянной основе, если это необходимо.

Настоящее Соглашение может быть прекращено кем-либо из Участников путем письменного уведомления – соглашение прекратит действие через шесть месяцев с даты получения такого уведомления.