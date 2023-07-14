Іван Вигівський став новим головою Нацполіції: що про нього відомо
14.07.2023, 17:47
Іван Вигівський (Фото: Нацполіція)
Кабінет міністрів на засіданні 14 липня призначив Івана Вигівського головою Національної поліції України. Про це йдеться у повідомленні органа.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
З 20 січня 2023 року Вигівський обіймав посаду тимчасово виконуючого обов’язки голови Національної поліції.
До цього він очолював Головне управління Нацполіції у Києві.
- 18 січня 2023 року внаслідок аварії вертольота у Броварах загинули міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович. Тоді уряд призначив тогочасного голову Нацполіції Ігоря Клименка в.о. міністра внутрішніх справ. Сьогодні Клименко – глава МВС.
Читайте також: Верховний Суд обрав нового голову замість Князєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Останні новини
Коментарі