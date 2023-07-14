Іван Вигівський став новим головою Нацполіції: що про нього відомо

Кабінет міністрів на засіданні 14 липня призначив Івана Вигівського головою Національної поліції України. Про це йдеться у повідомленні органа.

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З 20 січня 2023 року Вигівський обіймав посаду тимчасово виконуючого обов’язки голови Національної поліції.

До цього він очолював Головне управління Нацполіції у Києві.

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