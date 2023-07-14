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Іван Вигівський став новим головою Нацполіції: що про нього відомо

Этот материал также доступен на русском
14.07.2023, 17:47
Іван Вигівський став новим головою Нацполіції: що про нього відомо - Фото
Іван Вигівський (Фото: Нацполіція)

Кабінет міністрів на засіданні 14 липня призначив Івана Вигівського головою Національної поліції України. Про це йдеться у повідомленні органа.

З 20 січня 2023 року Вигівський обіймав посаду тимчасово виконуючого обов’язки голови Національної поліції.

До цього він очолював Головне управління Нацполіції у Києві.

Читайте також: Верховний Суд обрав нового голову замість Князєва

Мілана Головань
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