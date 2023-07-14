Иван Выговский стал новым главой Нацполиции: что о нем известно
14.07.2023, 17:47
Иван Выговский (Фото: Нацполиция)
Кабинет министров на заседании 14 июля назначил Ивана Выговского главой Национальной полиции Украины. Об этом говорится в сообщении органа.
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С 20 января 2023 года Выговский занимал должность временно исполняющего обязанности главы Национальной полиции.
До этого он возглавлял Главное управление Нацполиции в Киеве.
- 18 января 2023 года в результате аварии вертолета в Броварах погибли министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. Тогда правительство назначило тогдашнего главу Нацполиции Игоря Клименко и.о. министра внутренних дел. Сегодны Клименко – глава МВД.
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