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Иван Выговский стал новым главой Нацполиции: что о нем известно

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2023, 17:47
Иван Выговский стал новым главой Нацполиции: что о нем известно - Фото
Иван Выговский (Фото: Нацполиция)

Кабинет министров на заседании 14 июля назначил Ивана Выговского главой Национальной полиции Украины. Об этом говорится в сообщении органа.

С 20 января 2023 года Выговский занимал должность временно исполняющего обязанности главы Национальной полиции.

До этого он возглавлял Главное управление Нацполиции в Киеве.

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Милана Головань
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Нацполицияиван выговский
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