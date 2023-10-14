Із Тель-Авіва вилетів перший евакуаційний рейс із 207 українцями

Перший евакуаційний рейс із 207 громадянами України на борту вилетів сьогодні із Тель-Авіва до Бухареста. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко. Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини Він зазначив, що серед евакуйованих українців – 63 дитини.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.