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Із Тель-Авіва вилетів перший евакуаційний рейс із 207 українцями

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14.10.2023, 23:46
Із Тель-Авіва вилетів перший евакуаційний рейс із 207 українцями - Фото
Евакуація з Ізраїлю (Фото - ЕРА)
Перший евакуаційний рейс із 207 громадянами України на борту вилетів сьогодні із Тель-Авіва до Бухареста. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
Він зазначив, що серед евакуйованих українців – 63 дитини.
Наступний рейс планується на завтра, 15 жовтня, до міста Клуж (Румунія).
Водночас евакуація українців із сектору Газа поки що не відбулась. Омбудсмен Дмитро Лубінець, який прибув до Єгипту, куди мали вивезти українців, повідомив, що МЗС Ізраїлю за дві години до запланованої евакуації "з незрозумілих причин" відкликав дозвіл.
Станом на сьогодні відомо про 243 громадян України, які потребують евакуації із сектору Газа.
  • Сьогодні ЦАХАЛ перейшов до завдання широкомасштабних ударів по об'єктах ХАМАС у секторі Гази і повідомив, що завершує підготовку до наземної операції.

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Оксана Житнюк
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