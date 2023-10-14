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Ізраїль завершує підготовку до наземної операції та завдає широкомасштабних ударів по ХАМАС

Этот материал также доступен на русском
14.10.2023, 19:33
Ізраїль завершує підготовку до наземної операції та завдає широкомасштабних ударів по ХАМАС - Фото
ЦАХАЛ (Фото - ЕРА)

Увечері 14 жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що перейшла до завдання широкомасштабних ударів по об'єктах ХАМАС у секторі Гази і завершує підготовку до наземної операції.

"На цей час ЦАХАЛ проводить широкомасштабний удар по терористичних об'єктах, що належать терористичній організації ХАМАС, у секторі Гази", – йдеться в повідомленні.

Подробиці в ізраїльській армії пообіцяли озвучити згодом.

За даними Times of Israel, у ЦАХАЛ також заявили, що завершують підготовку до "значної наземної операції" у секторі Гази. В ізраїльській армії зазначили, що готові розширити наступ, реалізуючи "широкий спектр наступальних оперативних планів", які містять "спільні та скоординовані атаки з повітря, моря та суші".

Раніше ЦАХАЛ закликав мешканців Гази до 16:00 (час збігається з київським) 14 жовтня евакуюватись із північної частини сектора до південної.

Учора ввечері ЦАХАЛ заявив про вхід своїх підрозділів на територію сектору Гази для "локальних рейдів".

Сьогодні Ізраїль повідомив про ліквідацію командувача повітряними системами ХАМАС і показав відео ударів по Газі. Пізніше ЦАХАЛ також заявив про ліквідацію командира спецпризначенців ХАМАС, який очолив терористичну атаку в ізраїльських поселеннях неподалік сектору Гази минулими вихідними.

  • 7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС здійснили атаку на Ізраїль. У відповідь ЦАХАЛ заявив про початок операції "Залізні мечі".
  • 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази.

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Оксана Житнюк
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війнаІзраїльсектор ГазаХАМАСЦАХАЛ
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