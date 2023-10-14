Израиль завершает подготовку к наземной операции и наносит широкомасштабные удары по ХАМАС

Вечером 14 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что перешла к нанесению широкомасштабных ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа и завершает подготовку к наземной операции.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"В настоящее время ЦАХАЛ проводит широкомасштабный удар по террористическим объектам, принадлежащим террористической организации ХАМАС, в секторе Газа", – сказано в сообщении.

Подробности в израильской армии пообещали озвучить позже.

По данным Times of Israel, в ЦАХАЛ также заявили, что завершают подготовку к "значительной наземной операции" в секторе Газа. В израильской армии отметили, что готовы расширить наступление, реализуя "широкий спектр наступательных оперативных планов", которые включают "совместные и скоординированные атаки с воздуха, моря и суши".

Ранее ЦАХАЛ призывал жителей Газы до 16:00 (время совпадает с киевским) 14 октября эвакуироваться из северной части сектора в южную.

Вчера вечером ЦАХАЛ заявил о входе своих подразделений на территорию сектора Газа для "локальных рейдов".

Сегодня Израиль сообщил о ликвидации командующего воздушными системами ХАМАС и показал видео ударов по Газе. Позднее ЦАХАЛ также заявил о ликвидации командира спецназовцев ХАМАС, который возглавил террористическую атаку в израильских поселениях недалеко от сектора Газа в минувшие выходные.

7 октября 2023 года террористы ХАМАС совершили атаку на Израиль. В ответ ЦАХАЛ заявил о начале операции "Железные мечи".

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ начал полную блокаду сектора Газа.

Читайте также: "Легкой прогулки не будет". Какие силы у Израиля и его врагов во главе с ХАМАС

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.