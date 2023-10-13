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Армия Израиля вошла на территорию сектора Газа, но пока в рамках "локальных рейдов"

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2023, 19:49
Армия Израиля вошла на территорию сектора Газа, но пока в рамках
Солдаты армии Израиля (Фото: EPA/ATEF SAFADI)

Армия обороны Израиля заявила о входе своих подразделений на территорию сектора Газа для "локальных рейдов". Об этом сообщил представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари, передает Times of Israel.

По его словам, танки и пехота вошли на территорию Газы, чтобы зачистить ее от потенциальных террористов ХАМАС и найти пропавших без вести израильтян. 

Он отметил, что военные собирали "различные находки, которые могут помочь в поиске пропавших без вести", а также уничтожили ячейку боевиков, выпускавшую противотанковые управляемые ракеты по Израилю.

Хагари заявил, что вглубь Газы армия не заходила. 

"Мы продолжим прилагать все усилия, чтобы найти все подробности о пропавших без вести и заложниках", — резюмировал он.

Ранее бывший премьер-министр Израиля Нафтали Бенет устроил спор с журналистом канала Sky News из-за вопроса о судьбе гражданских в секторе Газа.

"Вы серьезно продолжаете спрашивать меня о гражданских жителях Палестины? Что с вами не так? Вы не видите, что происходит? Мы воюем с нацистами. Мы не стреляем в гражданских. Сейчас мир может помочь и принести им все, что они захотят. Я не собираюсь поставлять электричество или воду своим врагам. Если кто-то хочет делать, то хорошо. Мы не собираемся нести за них ответственность", — сказал Бенет.

Читайте также: "Легкой прогулки не будет". Какие силы имеет Израиль и его враги во главе с ХАМАС

Дмитрий Гриниченко
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