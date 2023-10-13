Армия Израиля вошла на территорию сектора Газа, но пока в рамках "локальных рейдов"
Армия обороны Израиля заявила о входе своих подразделений на территорию сектора Газа для "локальных рейдов". Об этом сообщил представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари, передает Times of Israel.
По его словам, танки и пехота вошли на территорию Газы, чтобы зачистить ее от потенциальных террористов ХАМАС и найти пропавших без вести израильтян.
Он отметил, что военные собирали "различные находки, которые могут помочь в поиске пропавших без вести", а также уничтожили ячейку боевиков, выпускавшую противотанковые управляемые ракеты по Израилю.
Хагари заявил, что вглубь Газы армия не заходила.
"Мы продолжим прилагать все усилия, чтобы найти все подробности о пропавших без вести и заложниках", — резюмировал он.
Ранее бывший премьер-министр Израиля Нафтали Бенет устроил спор с журналистом канала Sky News из-за вопроса о судьбе гражданских в секторе Газа.
"Вы серьезно продолжаете спрашивать меня о гражданских жителях Палестины? Что с вами не так? Вы не видите, что происходит? Мы воюем с нацистами. Мы не стреляем в гражданских. Сейчас мир может помочь и принести им все, что они захотят. Я не собираюсь поставлять электричество или воду своим врагам. Если кто-то хочет делать, то хорошо. Мы не собираемся нести за них ответственность", — сказал Бенет.
- 7 октября 2023 года террористы ХАМАС совершили атаку на Израиль.
- 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ начал полную блокаду сектора Газа.
- 13 октября израильская армия приказала всем жителям севера сектора Газа переместиться на юг. Против этого выступили ХАМАС и президент Палестины Аббас.
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