Армія Ізраїлю увійшла на територію сектору Гази, але поки що в межах "локальних рейдів"

Армія оборони Ізраїлю заявила про заходження своїх підрозділів на територію сектору Гази для "локальних рейдів". Про це повідомив представник ЦАХАЛ контр-адмірал Даніель Хагарі, передає Times of Israel.

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За його словами, танки та піхота увійшли на територію Гази, щоб зачистити її від потенційних терористів ХАМАС і знайти ізраїльтян, які зникли безвісти.

Він зазначив, що військові збирали "різні знахідки, які можуть допомогти у пошуку зниклих безвісти", а також знищили осередок бойовиків, який випускав протитанкові керовані ракети по Ізраїлю.

Хагарі заявив, що вглиб Гази армія не заходила.

"Ми продовжимо докладати всіх зусиль, щоб знайти всі подробиці стосовно зниклих безвісти та заручників", – резюмував він.

Раніше колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет влаштував суперечку із журналістом каналу Sky News через питання про долю цивільних у секторі Гази.

"Ви серйозно продовжуєте питати мене про цивільних жителів Палестини? Що з вами не так? Ви не бачите, що відбувається? Ми воюємо з нацистами. Ми не стріляємо в цивільних. Зараз світ може допомогти й принести їм усе, що вони захочуть. Я не збираюся постачати електрику чи воду своїм ворогам. Якщо хтось хоче робити, то добре. Ми не збираємося нести за них відповідальність", – сказав Бенет.

7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС здійснили атаку на Ізраїль.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази.

13 жовтня ізраїльська армія наказала всім жителям півночі сектору Гази переміститися на південь. Проти цього виступили ХАМАС та президент Палестини Аббас.

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