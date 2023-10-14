Омбудсмен: За дві години до евакуації із сектору Газа Ізраїль відкликав дозвіл

Ізраїль "з незрозумілих причин" скасував дозвіл на евакуацію громадян України і інших держав із сектору Газа. Про це в ефірі телемарафону розповів омбудсмен Дмитро Лубінець, який прибув до Єгипту, куди мали вивезти українців.

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Він зазначив, що станом на сьогодні відомо про 243 громадян України, які потребують евакуації, але ця цифра неостаточна, і вона буде зростати.

Омбудсмен повідомив, що вчора Ізраїль надав офіційний дозвіл на евакуацію українців та інших громадян, які повинні були перетнути прикордонний пункт Рафах між Єгиптом і сектором Газа.

"Сьогодні за дві години до цієї евакуації з незрозумілих причин МЗС Ізраїлю повідомило, що вони не гарантують безпеку і відкликають цей дозвіл", – сказав Лубінець.

Він зазначив, що український посол вже надіслав ноту протесту, і так само зробили або планують зробити ще низка країн.

Омбудсмен наголосив, що в першу чергу евакуацію запросили для жінок і дітей, і "незрозуміло", чому в цьому було зрештою відмовлено.

"Те, що відбувається в Газі, вже треба називати гуманітарною катастрофою. За нашою інформацією, там не просто відключене світло, проблеми з водою, їжею, ліками – проблема в тому, що там немає вже мобільного зв’язку. І наш коннект з нашими громадянами – він теж втрачається", – сказав Лубінець.

ЦАХАЛ закликав мешканців Гази до 16:00 (час збігається з київським) 14 жовтня евакуюватись із північної частини сектора до південної.

Учора ввечері ЦАХАЛ заявив про вхід своїх підрозділів на територію сектору Гази для "локальних рейдів".

Сьогодні ЦАХАЛ перейшов до завдання широкомасштабних ударів по об'єктах ХАМАС у секторі Гази і повідомив, що завершує підготовку до наземної операції.

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