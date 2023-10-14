Омбудсмен: За два часа до эвакуации из сектора Газа Израиль отозвал разрешение

Израиль "по непонятным причинам" отменил разрешение на эвакуацию граждан Украины и других государств из сектора Газа. Об этом в эфире телемарафона рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец, который прибыл в Египет, куда должны были вывезти украинцев.

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Он отметил, что на сегодняшний день известно о 243 гражданах Украины, которые нуждаются в эвакуации, но эта цифра неокончательная, и она будет расти.

Омбудсмен сообщил, что вчера Израиль предоставил официальное разрешение на эвакуацию украинцев и других граждан, которые должны были пересечь пограничный пункт Рафах между Египтом и сектором Газа.

"Сегодня за два часа до этой эвакуации по непонятным причинам МИД Израиля сообщил, что они не гарантируют безопасность и отзывают это разрешение", – сказал Лубинец.

Он отметил, что украинский посол уже направил ноту протеста, и так же сделали или планируют сделать еще ряд стран.

Омбудсмен подчеркнул, что в первую очередь эвакуацию запрашивали для женщин и детей, и "непонятно", почему в этом было в итоге отказано.

"Происходящее в Газе уже надо называть гуманитарной катастрофой. По нашей информации, там не просто отключен свет, проблемы с водой, едой, лекарствами – проблема в том, что там нет уже мобильной связи. И наш коннект с нашими гражданами – он тоже теряется", – сказал Лубинец.

ЦАХАЛ призвал жителей Газы до 16:00 (время совпадает с киевским) 14 октября эвакуироваться из северной части сектора в южную.

Вчера вечером ЦАХАЛ заявил о входе своих подразделений на территорию сектора Газа для "локальных рейдов".

Сегодня ЦАХАЛ перешел к нанесению широкомасштабных ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа и сообщил, что завершает подготовку к наземной операции.

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