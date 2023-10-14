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Из Тель-Авива вылетел первый эвакуационный рейс с 207 украинцами

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2023, 23:46
Из Тель-Авива вылетел первый эвакуационный рейс с 207 украинцами - Фото
Эвакуация из Израиля (Фото – ЕРА)
Первый эвакуационный рейс с 207 гражданами Украины на борту вылетел сегодня из Тель-Авива в Бухарест. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Он отметил, что среди эвакуированных украинцев – 63 ребенка.
Следующий рейс запланирован на завтра, 15 октября, в город Клуж (Румыния).
В то же время эвакуация украинцев из сектора Газа пока что не состоялась. Омбудсмен Дмитрий Лубинец, прибывший в Египет, куда должны были вывезти украинцев, сообщил, что МИД Израиля за два часа до запланированной эвакуации "по непонятным причинам" отозвал разрешение.
Сейчас известно о 243 гражданах Украины, нуждающихся в эвакуации из сектора Газа.
  • Сегодня ЦАХАЛ перешел к нанесению широкомасштабных ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа и сообщил, что завершает подготовку к наземной операции.

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Оксана Житнюк
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