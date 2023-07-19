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Ізраїль завдав авіаударів по Сирії поблизу аеропорту та складів Хезболли – відео

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19.07.2023, 11:47
Ізраїль завдав авіаударів по Сирії поблизу аеропорту та складів Хезболли – відео - Фото
Фото: SOHR

Уночі проти 19 липня Ізраїль завдав авіаударів по Сирії поблизу аеропорту та по району розташування дивізії сирійської армії та складів ліванської Хезболли. Про це повідомляють державні сирійські ЗМІ та неурядова опозиційна організація SOHR.

Ізраїль завдав ударів по військових об'єктах та складах ліванської воєнізованої організації Хезболла у Дамаску, столиці Сирії.

Ракети вдарили по військових об'єктах поблизу аеропорта Аль-Дімас та по району, де розташовані батальйони 4-ї дивізії сирійської армії та склади Хезболли.

Удар призвів до займання на уражених об'єктах, інформації про загиблих наразі немає, пише SOHR.

Також організація поширила відео, як стверджується, з місця подій.

Катарська телемережа Aljazeera з посиланням на держЗМІ Сирії пише про двох поранених сирійських військових.

SOHR називає це 20-м ізраїльським обстрілом Сирії за 2023 рік.

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Артем Джеріпа
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ІранІзраїльатакаСиріяУДАРХезболла
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