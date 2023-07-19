Ізраїль завдав авіаударів по Сирії поблизу аеропорту та складів Хезболли – відео

Уночі проти 19 липня Ізраїль завдав авіаударів по Сирії поблизу аеропорту та по району розташування дивізії сирійської армії та складів ліванської Хезболли. Про це повідомляють державні сирійські ЗМІ та неурядова опозиційна організація SOHR.

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Ізраїль завдав ударів по військових об'єктах та складах ліванської воєнізованої організації Хезболла у Дамаску, столиці Сирії.

Ракети вдарили по військових об'єктах поблизу аеропорта Аль-Дімас та по району, де розташовані батальйони 4-ї дивізії сирійської армії та склади Хезболли.

Удар призвів до займання на уражених об'єктах, інформації про загиблих наразі немає, пише SOHR.

Також організація поширила відео, як стверджується, з місця подій.

Катарська телемережа Aljazeera з посиланням на держЗМІ Сирії пише про двох поранених сирійських військових.

SOHR називає це 20-м ізраїльським обстрілом Сирії за 2023 рік.

2 липня по Ізраїлю було завдано ракетного удару з території Сирії, а Сили оборони Ізраїлю повідомили про власний удар у відповідь.

У ніч проти 3 липня Ізраїль провів масштабну військову операцію у палестинському місті Дженін, попередньо завдавши серію авіаударів по цілях.

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