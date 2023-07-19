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Израиль нанес авиаудары по Сирии вблизи аэропорта и складов Хезболлы – видео

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19.07.2023, 11:47
Израиль нанес авиаудары по Сирии вблизи аэропорта и складов Хезболлы – видео - Фото
Фото: SOHR

В ночь на 19 июля Израиль нанес авиаудары по Сирии вблизи аэропорта и по району расположения дивизии сирийской армии и складов ливанской Хезболлы. Об этом сообщают государственные сирийские СМИ и неправительственная оппозиционная организация SOHR.

Израиль нанес удары по военным объектам и складам ливанской военизированной организации Хезболла в Дамаске, столице Сирии.

Ракеты ударили по военным объектам вблизи аэропорта Аль-Димас и району, где расположены батальоны 4-й дивизии сирийской армии и склады Хезболлы.

Удар привел к возгоранию на пораженных объектах, информации о погибших пока нет, пишет SOHR.

Также организация распространила видео, как утверждается, с места событий.

Катарская телесеть Aljazeera со ссылкой на госСМИ Сирии пишет о двух раненых сирийских военных.

SOHR называет это 20-м израильским обстрелом Сирии за 2023 год.

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Артём Джерипа
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СирияИзраильИранХезболлаударатака
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