Израиль нанес авиаудары по Сирии вблизи аэропорта и складов Хезболлы – видео

В ночь на 19 июля Израиль нанес авиаудары по Сирии вблизи аэропорта и по району расположения дивизии сирийской армии и складов ливанской Хезболлы. Об этом сообщают государственные сирийские СМИ и неправительственная оппозиционная организация SOHR.

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Израиль нанес удары по военным объектам и складам ливанской военизированной организации Хезболла в Дамаске, столице Сирии.

Ракеты ударили по военным объектам вблизи аэропорта Аль-Димас и району, где расположены батальоны 4-й дивизии сирийской армии и склады Хезболлы.

Удар привел к возгоранию на пораженных объектах, информации о погибших пока нет, пишет SOHR.

Также организация распространила видео, как утверждается, с места событий.

Катарская телесеть Aljazeera со ссылкой на госСМИ Сирии пишет о двух раненых сирийских военных.

SOHR называет это 20-м израильским обстрелом Сирии за 2023 год.

2 июля по Израилю был нанесен ракетный удар с территории Сирии, а Силы обороны Израиля сообщили о собственном ответном ударе.

В ночь на 3 июля Израиль провел масштабную военную операцию в палестинском городе Дженин, предварительно нанеся серию авиаударов по целям.

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