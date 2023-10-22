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Ізраїль змінить позицію щодо України, але в майбутньому. Від Нетаньягу нового не буде — Клімкін

Этот материал также доступен на русском
22.10.2023, 07:57
Ізраїль змінить позицію щодо України, але в майбутньому. Від Нетаньягу нового не буде — Клімкін - Фото
Павло Клімкін (Фото: LIGA.net)

Міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Павло Клімкін вважає, що майбутнє керівництво Ізраїлю змінить свою позицію щодо війни РФ проти України. Про це він повідомив в інтерв'ю Суспільному.

За його словами, ера чинного прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, найімовірніше, закінчується.

"Я вважаю, що він припустився фундаментальних помилок в оцінці ситуації, це зараз часто порівнюють з 1973 роком і Війною Судного дня. Чим більше я вивчаю те, що відбувається, тим більше розумію, що це не просто історія ХАМАС. Периметр Гази — найкращий у світі бар'єр, якої потужності має бути кібератака, щоб це покласти? Це ж не просто бульдозери чи дельтаплани, як нам розповідають", – сказав Клімкін.

Він зазначив, що ізраїльське керівництво в майбутньому точно змінить своє ставлення до України, але Нетаньягу — ні.

"Я не бачу зараз у нього бажання, він дивиться на те, як збалансувати Іран та Росію. Він і надалі співатиме пісню про те, що він боїться ескалації з боку Росії. Але я впевнений, що в майбутньому керівництво Ізраїлю змінить свою позицію", — заявив дипломат.

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Дмитро Гриниченко
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Павло КлімкінвійнаІзраїльсектор ГазаХАМАСБіньямін Нетаньягу

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