Ізраїль змінить позицію щодо України, але в майбутньому. Від Нетаньягу нового не буде — Клімкін

Міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Павло Клімкін вважає, що майбутнє керівництво Ізраїлю змінить свою позицію щодо війни РФ проти України. Про це він повідомив в інтерв'ю Суспільному.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Я вважаю, що він припустився фундаментальних помилок в оцінці ситуації, це зараз часто порівнюють з 1973 роком і Війною Судного дня. Чим більше я вивчаю те, що відбувається, тим більше розумію, що це не просто історія ХАМАС. Периметр Гази — найкращий у світі бар'єр, якої потужності має бути кібератака, щоб це покласти? Це ж не просто бульдозери чи дельтаплани, як нам розповідають", – сказав Клімкін.

Він зазначив, що ізраїльське керівництво в майбутньому точно змінить своє ставлення до України, але Нетаньягу — ні.

"Я не бачу зараз у нього бажання, він дивиться на те, як збалансувати Іран та Росію. Він і надалі співатиме пісню про те, що він боїться ескалації з боку Росії. Але я впевнений, що в майбутньому керівництво Ізраїлю змінить свою позицію", — заявив дипломат.

Дивіться також: "РФ за все заплатить". Один із лідерів партії Нетаньягу в ефірі RT пригрозив Москві: відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.