Один із лідерів провладної партії Ізраїлю Лікуд Амір Вейтман в ефірі пропагандистського каналу Russia Today пригрозив Росії за підтримку ХАМАС та Ірану.

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Вейтман є лідером ліберального крила ізраїльської провладної партії Лікуд, яку очолює чинний прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу

"Я розумію, що ви на російській зарплаті, я розумію, що це російська пропаганда, але вам потрібно бути дуже обережними. Тому що ось, що я вам скажу: ми завершимо цю роботу, ми переможемо, тому що ми сильніші. Після цього Росія заплатить, повірте мені, Росія заплатить. Росія підтримує ворогів Ізраїлю. Росія підтримує нацистів, які хочуть здійснити геноцид проти нас", – сказав політик в ефірі RT.

Російський пропагандист здивовано перепитав, чи справді той мав на увазі Москву, на що Вейтман відповів ствердно.

"Тепер послухайте мене дуже уважно: ми покінчимо з цими нацистами, ми виграємо цю війну, це займе час, але ми виграємо, а після цього не забудемо того, що ви робите. Ми прийдемо і зробимо так, що Україна переможе. Ми зробимо так, що ви заплатите за те, що ви зробили, ви як Росія, ви як вороги Ізраїлю, І ви як люди, які зараз роблять все можливе, щоб підтримати геноцид євреїв в Ізраїлі. Ми не забудемо, запам'ятайте в точності, що я вам говорю. Ви заплатите", – резюмував він.

7 жовтня 2023 ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль, назвавши це вторгнення "Потоп Аль-Акси".

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що у відповідь почала операцію "Залізні мечі". 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни.

ЦАХАЛ регулярно повідомляє про ліквідацію низки командирів ХАМАС.

Міністр оборони Ізраїлю повідомив війська на кордоні із сектором Гази, що незабаром надійде наказ про старт наземної операції.

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