Один із лідерів провладної партії Ізраїлю Лікуд Амір Вейтман в ефірі пропагандистського каналу Russia Today пригрозив Росії за підтримку ХАМАС та Ірану.
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Вейтман є лідером ліберального крила ізраїльської провладної партії Лікуд, яку очолює чинний прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу.
"Я розумію, що ви на російській зарплаті, я розумію, що це російська пропаганда, але вам потрібно бути дуже обережними. Тому що ось, що я вам скажу: ми завершимо цю роботу, ми переможемо, тому що ми сильніші. Після цього Росія заплатить, повірте мені, Росія заплатить. Росія підтримує ворогів Ізраїлю. Росія підтримує нацистів, які хочуть здійснити геноцид проти нас", – сказав політик в ефірі RT.
Російський пропагандист здивовано перепитав, чи справді той мав на увазі Москву, на що Вейтман відповів ствердно.
"Тепер послухайте мене дуже уважно: ми покінчимо з цими нацистами, ми виграємо цю війну, це займе час, але ми виграємо, а після цього не забудемо того, що ви робите. Ми прийдемо і зробимо так, що Україна переможе. Ми зробимо так, що ви заплатите за те, що ви зробили, ви як Росія, ви як вороги Ізраїлю, І ви як люди, які зараз роблять все можливе, щоб підтримати геноцид євреїв в Ізраїлі. Ми не забудемо, запам'ятайте в точності, що я вам говорю. Ви заплатите", – резюмував він.
- 7 жовтня 2023 ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль, назвавши це вторгнення "Потоп Аль-Акси".
- Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що у відповідь почала операцію "Залізні мечі". 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни.
- ЦАХАЛ регулярно повідомляє про ліквідацію низки командирів ХАМАС.
- Міністр оборони Ізраїлю повідомив війська на кордоні із сектором Гази, що незабаром надійде наказ про старт наземної операції.
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