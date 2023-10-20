Один из лидеров правящей партии Израиля Ликуд Амир Вейтман в эфире пропагандистского канала Russia Today пригрозил России за поддержку ХАМАС и Ирана.

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Вейтман является лидером либерального крыла израильской правящей партии Ликуд, которую возглавляет действующий премьер-министр Биньямин Нетаньяху

"Я понимаю, что вы на российской зарплате, я понимаю, что это российская пропаганда, но вам нужно быть очень осторожными. Потому что вот, что я вам скажу: мы завершим эту работу, мы победим, потому что мы сильнее. После этого Россия заплатит, поверьте мне, Россия заплатит. Россия поддерживает врагов Израиля. Россия поддерживает нацистов, которые хотят совершить геноцид против нас", — сказал политик в эфире RT.

Российский пропагандист удивленно переспросил, действительно ли тот ее имел в виду Москву, на что Вейтман ответил утвердительно.

"Теперь послушайте меня очень внимательно: мы покончим с этими нацистами, мы выиграем эту войну, это займет время, но мы выиграем, а после этого не забудем того, что вы делаете. Мы придем и сделаем так, что Украина победит. Мы сделаем так, что вы заплатите за то, что вы сделали. Вы — как Россия, вы — как враги Израиля. И вы — как люди, которые сейчас делают все возможное, чтобы поддержать геноцид евреев в Израиле. Мы не забудем, запомните в точности, что я вам говорю. Вы заплатите", — резюмировал он.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил самую большую за последние годы атаку на Израиль, назвав это вторжение "Потоп Аль-Аксы".

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ответ начала операцию "Железные мечи". 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны.

ЦАХАЛ регулярно сообщает о ликвидации ряда командиров ХАМАС.

Министр обороны Израиля сообщил войскам на границе с сектором Газа, что вскоре поступит приказ о старте наземной операции.

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