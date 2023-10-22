Израиль изменит позицию по Украине, но в будущем. От Нетаньяху нового не будет — Климкин

Министр иностранных дел в 2014-2019 годах Павел Климкин считает, что будущее руководство Израиля изменит свою позицию по поводу войны РФ против Украины. Об этом он сообщил в интервью Суспильному.

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По его словам, эра действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху , скорее всего, заканчивается.

"Я считаю, что он допустил фундаментальные ошибки в оценке ситуации, это сейчас часто сравнивают с 1973 годом и Войной Судного дня. Чем больше я изучаю происходящее, тем больше понимаю, что это не просто история ХАМАС. Периметр Газы — лучший в мире барьер, какой мощности должна быть кибератака, чтобы это положить? Это же не просто бульдозеры или дельтапланы, как нам рассказывают", — сказал Климкин.

Он отметил, что израильское руководство в будущем точно изменит свое отношение к Украине, но Нетаньяху — нет.

"Я не вижу сейчас у него желания, он смотрит на то, как сбалансировать Иран и Россию. Он и дальше будет петь песню о том, что он боится эскалации со стороны России. Но я уверен, что в будущем руководство Израиля изменит свою позицию", — заявил дипломат.

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