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Житель Бахмута вступив у ЗСУ, щоб збирати інформацію, зокрема для замахів на посадовців – відео

Этот материал также доступен на русском
01.06.2023, 10:50
Житель Бахмута вступив у ЗСУ, щоб збирати інформацію, зокрема для замахів на посадовців – відео - Фото
Фото: СБУ

СБУ затримала мешканця Бахмута, який вступив до лав ЗСУ, щоб, за даними слідства, збирати і передавати агресору інформацію про кількість особового складу та наявне озброєння в підрозділах Сил оборони. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією відомства, ще до початку повномасштабного вторгнення чоловіка завербував представник 72-го розвідцентру ГУ ГШ ЗС РФ (більш відомого як ГРУ) Микита Климовський.

Після 24 лютого 2022 року росіянин поставив своєму агенту перше розвідзавдання – повідомляти агресору про наслідки повітряних ударів по Бахмуту, кажуть у СБУ. Також окупантів цікавили точні координати мостових переходів у місті та на його околицях.

Згодом чоловік отримав від російської розвідки наступне завдання – прибути до Дніпропетровщини та мобілізуватися до лав Сил оборони, розповіли в СБУ.

"Після зарахування до складу однієї з військових частин ЗСУ ворожий агент збирав інформацію про кількість особового складу та наявне озброєння в підрозділах", – йдеться у повідомленні.

Також, за даними СБУ, фігурант передав агресору інформацію про можливі візити до гарнізону представників вищого командування ЗСУ. У зв’язку з цим перевіряється інформація щодо підготовки ймовірної диверсії проти посадовців ЗСУ.

Крім того, кажуть у відомстві, зловмисник намагався виявити місця базування української системи протиповітряної оборони та новітнього західного озброєння.

"Утім, військові контррозвідники та слідчі СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили зрадника, задокументували злочинні дії і затримали його на спробі передання розвідданих російській спецслужбі", – повідомили в СБУ.

Слідство встановило, що для комунікації з розвідкою РФ їхній поплічник використовував Telegram.

Житель Бахмута вступив у ЗСУ, щоб збирати інформацію, зокрема для замахів на посадовців – відео

Житель Бахмута вступив у ЗСУ, щоб збирати інформацію, зокрема для замахів на посадовців – відео

Житель Бахмута вступив у ЗСУ, щоб збирати інформацію, зокрема для замахів на посадовців – відео

Житель Бахмута вступив у ЗСУ, щоб збирати інформацію, зокрема для замахів на посадовців – відео

Житель Бахмута вступив у ЗСУ, щоб збирати інформацію, зокрема для замахів на посадовців – відео

Під час обшуків у фігуранта виявлено два мобільні телефони, один із яких він використовував лише для зв’язку зі своїм "куратором" з ГРУ.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі він під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

  • 31 травня речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що командувач Сухопутних військ Олександр Сирський потрапляв під обстріл у районі Соледара.

Читайте також: Група Вагнера вербує найманців через Twitter та Facebook – Politico

Вадим Ребрина
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