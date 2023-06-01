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Житель Бахмута вступил в ВСУ, чтобы собирать информацию, в частности для покушений – видео

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2023, 10:50
Житель Бахмута вступил в ВСУ, чтобы собирать информацию, в частности для покушений – видео - Фото
Фото: СБУ

СБУ задержала вступившего в ряды ВСУ жителя Бахмута, чтобы, по данным следствия, собирать и передавать агрессору информацию о количестве личного состава и имеющемся вооружении в подразделениях Сил обороны. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации ведомства, еще до начала полномасштабного вторжения мужчину завербовал представитель 72-го разведцентра ГУ ГШ ВС РФ (более известного как ГРУ) Никита Климовский.

После 24 февраля 2022 года россиянин поставил своему агенту первую разведзадачу – сообщать агрессору о последствиях воздушных ударов по Бахмуту, говорят в СБУ. Также оккупантов интересовали точные координаты мостовых переходов в городе и его окрестностях.

Впоследствии мужчина получил от российской разведки следующую задачу – прибыть в Днепропетровскую область и мобилизоваться в ряды Сил обороны, рассказали в СБУ.

"После зачисления в состав одной из воинских частей ВСУ вражеский агент собирал информацию о количестве личного состава и наличии вооружений в подразделениях", – говорится в сообщении.

Также, по данным СБУ, фигурант передал агрессору информацию о возможных визитах в гарнизон представителей высшего командования ВСУ. В связи с этим проверяется информация о подготовке вероятной диверсии против должностных лиц ВСУ.

Кроме того, говорят в ведомстве, злоумышленник пытался установить места базирования украинской системы противовоздушной обороны и новейшего западного вооружения.

"Впрочем, военные контрразведчики и следователи СБУ сработали на опережение – своевременно разоблачили предателя, задокументировали преступные действия и задержали его на попытке передачи разведданных российской спецслужбе", – сообщили в СБУ.

Следствие установило, что для коммуникации с разведкой РФ их приспешник использовал Telegram.

Житель Бахмута вступил в ВСУ, чтобы собирать информацию, в частности для покушений – видео

Житель Бахмута вступил в ВСУ, чтобы собирать информацию, в частности для покушений – видео

Житель Бахмута вступил в ВСУ, чтобы собирать информацию, в частности для покушений – видео

Житель Бахмута вступил в ВСУ, чтобы собирать информацию, в частности для покушений – видео

Житель Бахмута вступил в ВСУ, чтобы собирать информацию, в частности для покушений – видео

Во время обысков у фигуранта обнаружены два мобильных телефона, один из которых он использовал только для связи со своим "куратором" из ГРУ.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Сейчас он под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

  • 31 мая спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что командующий Сухопутными войсками Александр Сырский попадал под обстрел в районе Соледара.

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Вадим Ребрина
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