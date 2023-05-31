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Сырский попадал под обстрел в районе Соледара – спикер ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2023, 13:02
Сырский попадал под обстрел в районе Соледара – спикер ВСУ - Фото
Александр Сырский (Фото - Telegram Military Media Center)

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский попадал под обстрел в районе Соледара и продолжал отдавать приказы в боевых условиях. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Как отметил спикер, Сырский регулярно приезжает в районы боевых действий.

"Врага это неимоверно раздражает и пугает... Сырский очень любит ездить непосредственно в подразделения", – сказал Череватый.

Спикер ВСУ добавил, что перед тем, как принимаются ключевые решения, Сырский, кроме разработки подробного плана боя, любит ощутить настроение и дух военных.

"Это нашего нового украинского войска четкий знак, что у нас генералы не боятся приезжать к солдатам, не боятся смотреть им в глаза, жать им руки, подбадривать, находиться вместе с ними под обстрелами, как это было, например, под Соледаром", –сказал он.

Череватый рассказал, что несколько месяцев назад Сырский попал под обстрел возле Соледара.

"Отдавались команды генералом Сырским непосредственно под обстрелами, это было заметно. Все понимают, что это все вместе дают отпор врагу и побеждают. Это самое главное", – подчеркнул спикер.

  • 30 мая советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на сообщение о "розыске" украинских военных в РФ: "Мне кажется, что и господин Сырский, и господин Залужный лично придут, только будут нюансы".
  • В Минобороны назвали "розыск" командования одним из приемов информационной войны России.

Читайте также: Сырский под Белогоровкой: Скоро придет время активных наступательных действий

Наталья Медведева
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войнаСоледаралександр сырскийСергей Череватый
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