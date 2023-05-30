В Минобороны объяснили, зачем Россия "разыскивает" Залужного и Сырского

Заместитель министра обороны Анна Маляр объяснила, зачем российские силовики объявили в "розыск" главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского. Это один из приемов информационной войны, сообщила Маляр в Telegram.

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Отмечается, что в течение 2014-2015 годов РФ открывала уголовные производства против украинских командующих и командиров бригад. Тогда оккупанты обвиняли их в якобы "совершении преступлений при ведении боевых действий".

Маляр отмечает, что благодаря такому приему РФ хочет нивелировать статус Украины как жертвы международного преступления агрессии и формально уравнять российские преступные действия с украинскими оборонными.

Также россияне этими действиями хотят оказывать психологическое давление и деморализовать украинских военных.

Замминистра отметила, что эти планы неосуществимы.

"Россия этой войной создала себе настолько токсичную репутацию и настолько потеряла доверие, что любые обвинения с их стороны в адрес наших военных воспринимается как отягчающее обстоятельство", – написала она.

Она также добавила: "Психологически давить на командующих, сражающихся с врагом, что значительно превосходит по количеству бойцов и вооружения – бесперспективно".

24 мая 2023 года в Минобороны опровергли дезинформацию России о "ранении" Залужного: "Он делает свою работу. И его не обходят эти фейки".

30 мая советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на сообщение о "розыске" украинских военных в РФ: "Мне кажется, что и господин Сырский, и господин Залужный лично придут, только будут нюансы".

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