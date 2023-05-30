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У Міноборони пояснили, навіщо Росія "розшукує" Залужного та Сирського

Этот материал также доступен на русском
30.05.2023, 21:23
У Міноборони пояснили, навіщо Росія
Ганна Маляр (Скриншот з відео)

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснила, навіщо російські силовики оголосили у "розшук" головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного і командувача Сухопутних військ Олександра Сирського. Це є одним з прийомів інформаційної війни, повідомила Маляр у Telegram.

Зазначається, що впродовж 2014-2015 років РФ відкривала кримінальні провадження проти українських командувачів та командирів бригад. Тоді окупанти звинувачували їх у нібито "вчиненні злочинів під час ведення бойових дій". 

Маляр зауважує, що завдяки такому прийому РФ хоче нівелювати статус України як жертви міжнародного злочину агресії та формально урівняти російські злочинні дії з українськими оборонними.

Також росіяни цими діями хочуть здійснювати психологічний тиск та деморалізувати українських військових.

Заступниця міністра зауважила, що ці плани є нездійсненними.

"Росія цією війною створила собі настільки токсичну репутацію та настільки втратила довіру, що будь-які звинувачення з їхнього боку на адресу наших військових сприймаються як обтяжуюча обставина", – написала вона.

Вона також додала: "Психологічно тиснути на командувачів, які воюють з ворогом, що значно переважає за кількістю бійців та озброєння, – безперспективно".

  • 24 травня 2023 року у Міноборони спростували дезинформацію Росії про "поранення" Залужного: "Він робить свою роботу. І його не обходять ці фейки".
  • 30 травня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відповів на повідомлення про "розшук" українських військових у РФ: "Мені здається, що і пан Сирський, і пан Залужний особисто прийдуть, тільки будуть нюанси".

Читайте також: Росія залякує не тільки ракетами, в Міноборони попередили про психологічну війну

Артем Джеріпа
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