У Міноборони пояснили, навіщо Росія "розшукує" Залужного та Сирського

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснила, навіщо російські силовики оголосили у "розшук" головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного і командувача Сухопутних військ Олександра Сирського. Це є одним з прийомів інформаційної війни, повідомила Маляр у Telegram.

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Зазначається, що впродовж 2014-2015 років РФ відкривала кримінальні провадження проти українських командувачів та командирів бригад. Тоді окупанти звинувачували їх у нібито "вчиненні злочинів під час ведення бойових дій".

Маляр зауважує, що завдяки такому прийому РФ хоче нівелювати статус України як жертви міжнародного злочину агресії та формально урівняти російські злочинні дії з українськими оборонними.

Також росіяни цими діями хочуть здійснювати психологічний тиск та деморалізувати українських військових.

Заступниця міністра зауважила, що ці плани є нездійсненними.

"Росія цією війною створила собі настільки токсичну репутацію та настільки втратила довіру, що будь-які звинувачення з їхнього боку на адресу наших військових сприймаються як обтяжуюча обставина", – написала вона.

Вона також додала: "Психологічно тиснути на командувачів, які воюють з ворогом, що значно переважає за кількістю бійців та озброєння, – безперспективно".

24 травня 2023 року у Міноборони спростували дезинформацію Росії про "поранення" Залужного: "Він робить свою роботу. І його не обходять ці фейки".

30 травня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відповів на повідомлення про "розшук" українських військових у РФ: "Мені здається, що і пан Сирський, і пан Залужний особисто прийдуть, тільки будуть нюанси".

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