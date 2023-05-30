В РФ у "розшуку" Залужний і Сирський. Подоляк: Мені здається, особисто прийдуть, але будуть нюанси

В день атаки дронів на Москву і Підмосков’я російські силовики вирішили оголосити у "розшук" головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного і командувача Сухопутних військ Олександра Сирського. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону висловив припущення, що вони згодом особисто прийдуть до росіян.

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Російське міністерство внутрішніх справ не уточнило, за якими статтями "розшукує" Залужного і Сирського.

Подоляк назвав це "днем відкритих дверей у спеціальних стаціонарних лікарнях".

"Мені здається, що і пан Сирський, і пан Залужний особисто прийдуть, тільки будуть нюанси. Прийдуть до людей, які ось це написали, і поставлять певні і їм питання, зустрічні. Хай вони трошки почекають", – сказав радник глави ОП.

Він додав, що, на його думку, подібні оголошення з боку РФ "остаточно дискредитують Росію як країну, яка має хоч якусь краплю адекватності".

"Ви почали війну. І ви до війни ставитесь так, начебто маєте якісь впливи на українську дійсність. Ні", – заявив Подоляк.

21 квітня суд країни-агресора РФ вирішив "заочно заарештувати" начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова. Очільник ГУР сказав, що йому приємно – вважає це гарною оцінкою його роботи.

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