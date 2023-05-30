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В РФ в "розыске" Залужный и Сырский. Подоляк: Мне кажется, лично придут, но будут нюансы

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2023, 20:41
В РФ в
Михаил Подоляк (фото — Instagram чиновника)

В день атаки дронов на Москву и Подмосковье российские силовики решили объявить в "розыск" главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона высказал предположение, что они впоследствии лично придут к россиянам.

Российское министерство внутренних дел не уточнило, по каким статьям "разыскивает" Залужного и Сырского.

Подоляк назвал это "днем открытых дверей в специальных стационарных больницах".

"Мне кажется, что и господин Сырский, и господин Залужный лично придут, только будут нюансы. Придут к людям, которые вот это написали, и зададут определенные и им вопросы, встречные. Пусть они немного подождут", – сказал советник главы ОП.

Он добавил, что, по его мнению, подобные объявления со стороны РФ "окончательно дискредитируют Россию как страну, имеющую хоть какую-то каплю адекватности".

"Вы начали войну. И вы к войне относитесь так, будто имеете какие-то влияния на украинскую действительность. Нет", – заявил Подоляк.

  • 21 апреля суд страны-агрессора РФ решил "заочно арестовать" начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова. Глава ГУР сказал, что ему приятно – считает это хорошей оценкой его работы.

Читайте также: ГУР о "смерти" Залужного: С ним все хорошо, провал пропаганды, россияне даже сами не верят

Оксана Житнюк
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