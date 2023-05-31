RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Сирський потрапляв під обстріл у районі Соледара – спікер ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
31.05.2023, 13:02
Сирський потрапляв під обстріл у районі Соледара – спікер ЗСУ - Фото
Олександр Сирський (Фото - Telegram Military Media Center)

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський потрапляв під обстріл у районі Соледара та продовжував віддавати накази у бойових умовах. Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

Як зазначив речник, Сирський регулярно приїжджає до районів бойових дій.

"Ворога це неймовірно дратує й лякає... Сирський дуже любить їздити безпосередньо до підрозділів", – сказав Череватий.

Спікер ЗСУ додав, що перед тим, як ухвалюються ключові рішення, Сирський, окрім розробки докладного плану бою, любить відчути настрій та дух військових.

"Це нашого нового українського війська чіткий знак, що у нас генерали не бояться приїжджати до солдатів, не бояться дивитися їм у вічі, тиснути їм руки, підбадьорювати, перебувати разом із ними під обстрілами, як це було, наприклад, під Соледаром", – сказав він.

Череватий розповів, що кілька місяців тому Сирський потрапив під обстріл біля Соледара.

"Віддавалися команди генералом Сирським безпосередньо під обстрілами, це було помітно. Усі розуміють, що це всі разом дають відсіч ворогові та перемагають. Це найголовніше", – наголосив спікер.

  • 30 травня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відповів на повідомлення про "розшук" українських військових у РФ: "Мені здається, що і пан Сирський, і пан Залужний особисто прийдуть, тільки будуть нюанси".
  • У Міноборони назвали "розшук" командування одним із прийомів інформаційної війни Росії.

Читайте також: Сирський під Білогорівкою: Незабаром настане час активних наступальних дій

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаолександр сирськийСоледарСергій Череватий
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 