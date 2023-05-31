Сирський потрапляв під обстріл у районі Соледара – спікер ЗСУ

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський потрапляв під обстріл у районі Соледара та продовжував віддавати накази у бойових умовах. Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Як зазначив речник, Сирський регулярно приїжджає до районів бойових дій.

"Ворога це неймовірно дратує й лякає... Сирський дуже любить їздити безпосередньо до підрозділів", – сказав Череватий.

Спікер ЗСУ додав, що перед тим, як ухвалюються ключові рішення, Сирський, окрім розробки докладного плану бою, любить відчути настрій та дух військових.

"Це нашого нового українського війська чіткий знак, що у нас генерали не бояться приїжджати до солдатів, не бояться дивитися їм у вічі, тиснути їм руки, підбадьорювати, перебувати разом із ними під обстрілами, як це було, наприклад, під Соледаром", – сказав він.

Череватий розповів, що кілька місяців тому Сирський потрапив під обстріл біля Соледара.

"Віддавалися команди генералом Сирським безпосередньо під обстрілами, це було помітно. Усі розуміють, що це всі разом дають відсіч ворогові та перемагають. Це найголовніше", – наголосив спікер.

30 травня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відповів на повідомлення про "розшук" українських військових у РФ: "Мені здається, що і пан Сирський, і пан Залужний особисто прийдуть, тільки будуть нюанси".

У Міноборони назвали "розшук" командування одним із прийомів інформаційної війни Росії.

Читайте також: Сирський під Білогорівкою: Незабаром настане час активних наступальних дій

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.