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"На жаль, дон. Поки живий, дон". У Буданова все ще не підтверджують смерть Кадирова

Этот материал также доступен на русском
20.09.2023, 17:21
Рамзан Кадиров (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов знову прокоментував інформацію щодо ймовірної смерті гауляйтера Чечні Рамзана Кадирова, якого протягом тижня "хоронять" чеченські, російські та українські ЗМІ. За словами Юсова, Кадиров все ще живий.

"На жаль, дон. Поки живий, дон. Немає підтвердження про смерть", – сказав розвідник.

Він заявив, що хоча стан Кадирова і залишається "дуже важким", це вже впливає на політичний режим російського диктатора Володимира Путіна.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов напередодні заявив, що Кадирова могли отруїти.

"Більше того, є припущення, що це було отруєння, причому неодноразові отруєння, які дали ускладнення на систему нирок", — сказав тоді секретар РНБО.

  • 15 вересня чеченські та російські ЗМІ заявили, що Кадиров нібито перебуває в комі. Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов прокоментував LIGA.net, що той у "дуже тяжкому стані", але інформацію про несвідомий стан диктатора не підтвердив.
  • Кадиров неодноразово намагався спростувати чутки про свою хворобу, заявивши, що "довго жити все одно не хоче".
  • У серпні німецьке видання Bild заявило, що після ватажка терористичної організації Група Вагнера Євгенія Пригожина незабаром може зникнути наступний воєначальник Росії – Кадиров.

Читайте також: Де Кадиров – невідомо, але він міг бути у Грозному: ось докази – Sky News

Мілана Головань
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війнаволодимир путінРамзан Кадировандрій юсов
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