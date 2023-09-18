Де Кадиров – невідомо, але він міг бути у Грозному: ось докази – Sky News

Місцеперебування диктатора Чечні Рамзана Кадирова невідомо, проте він був у своїй резиденції в Грозному. Про це заявляє британський телеканал Sky News з посиланням на відео, завдяки яким вдалось визначити місцеперебування Кадирова.

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Чутки про місцеперебування диктатора ширяться в інтернеті, оскільки в деяких російських соцмережах повідомлялось, що він у поганому стані, зазначає телеканал.

Водночас спікер російського диктатора Володимира Путіна заявив, що в Кремлі не мають інформації щодо хвороби Кадирова.

Sky News геолокував кадри, опубліковані у Telegram-каналі диктатора Чечні, телеканал стверджує, що вони зроблені в його резиденції в центрі Грозного.

На відео, опублікованому 17 вересня, о 13:00 за місцевим часом, Кадиров фільмує, як йде під дощем.

Sky News вказує на ознаки, які допомогли встановити його місцеперебування: лінійка високих дерев, дві характерні пішохідні доріжки, розділені травою, і будівля, яка з’являється на задньому плані відео.

Також телеканал зіставив це відео Кадирова з останніми прогнозами погоди в Грозному: 17 вересня в місті рано-вранці та вдень пройшли дощі та була хмарна погода.

Дані щодо погоди також свідчать, що дощів у Грозному не було у жодний інший день минулого тижня, зазначає Sky News.

Дані щодо погоди в Грозному збігаються з місцевими сайтами, іншу інформацію немає можливості перевірити.

Ось скриншоти з оригінальних відео:

15 вересня чеченські та російські ЗМІ заявили, що Кадиров нібито перебуває у комі. Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов прокоментував LIGA.net , що той у "дуже важкому стані", але інформацію щодо непритомного стану диктатора не підтвердив.

, що той у "дуже важкому стані", але інформацію щодо непритомного стану диктатора не підтвердив. Кадиров неодноразово намагався спростувати чутки стосовно своєї хвороби, водночас заявивши, що "довго жити все одно не хоче".

У серпні німецьке видання Bild заявило, що після ватажка терористичної організації Група Вагнера Євгена Пригожина незабаром може зникнути наступний впливовий воєначальник Росії – Кадиров.

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