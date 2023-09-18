Где Кадыров – неизвестно, но он мог быть в Грозном: вот доказательства – Sky News

Местонахождение диктатора Чечни Рамзана Кадырова неизвестно, однако он был в своей резиденции в Грозном. Об этом заявляет британский телеканал Sky News со ссылкой на видео, благодаря которым удалось определить местоположение Кадырова.

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Слухи о местонахождении диктатора ходят в интернете, поскольку в некоторых российских соцсетях сообщалось, что он в плохом состоянии, отмечает телеканал.

В то же время спикер российского диктатора Владимира Путина заявил, что в Кремле нет информации о болезни Кадырова.

Sky News геолоцировал кадры, опубликованные в Telegram-канале диктатора Чечни, телеканал утверждает, что они сделаны в его резиденции в центре Грозного.

На видео, опубликованном 17 сентября, в 13:00 по местному времени, Кадыров снимает, как идет под дождем.

Sky News указывает на признаки, которые помогли установить его местонахождение: линейка высоких деревьев, две характерные пешеходные дорожки, разделенные травой, и здание, которое появляется на заднем плане видео.

Также телеканал сопоставил видео Кадырова с последними прогнозами погоды в Грозном: 17 сентября в городе рано утром и днем прошли дожди и была облачная погода.

Данные по погоде также свидетельствуют о том, что дождей в Грозном не было ни в один другой день на прошлой неделе, отмечает Sky News.

Сведения о погоде в Грозном совпадают с местными сайтами, другую информацию нет возможности проверить.

Вот скриншоты из оригинальных видео:

15 сентября чеченские и российские СМИ заявили, что Кадыров якобы находится в коме. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов прокомментировал LIGA.net , что тот в "очень тяжелом состоянии", но информацию о бессознательном состоянии диктатора не подтвердил.

, что тот в "очень тяжелом состоянии", но информацию о бессознательном состоянии диктатора не подтвердил. Кадыров неоднократно пытался опровергнуть слухи о своей болезни, заявив, что "долго жить все равно не хочет".

В августе немецкое издание Bild заявило, что после главаря террористической организации Группа Вагнера Евгения Пригожина вскоре может исчезнуть следующий влиятельный военачальник России – Кадыров.

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