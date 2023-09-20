"К сожалению, дон. Пока жив, дон". У Буданова все еще не подтверждают смерть Кадырова
Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов снова прокомментировал информацию о вероятной смерти гауляйтера Чечни Рамзана Кадырова, которого в течение недели "хоронят" чеченские, российские и украинские СМИ. По словам Юсова, Кадыров все еще жив.
"К сожалению, дон. Пока жив, дон. Нет подтверждения о смерти", – сказал разведчик.
Он заявил, что хотя состояние Кадырова и остается "очень тяжелым", это уже влияет на политический режим российского диктатора Владимира Путина.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Кадырова могли отравить.
"Более того, есть предположение, что это было отравление, причем неоднократные отравления, давшие осложнение на систему почек", — сказал тогда секретарь СНБО.
- 15 сентября чеченские и российские СМИ заявили, что Кадыров якобы находится в коме. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов прокомментировал LIGA.net, что тот в "очень тяжелом состоянии", но информацию о бессознательном состоянии диктатора не подтвердил.
- Кадыров неоднократно пытался опровергнуть слухи о своей болезни, заявив, что "долго жить все равно не хочет".
- В августе немецкое издание Bild заявило, что после главаря террористической организации Группа Вагнера Евгения Пригожина вскоре может исчезнуть следующий военачальник России – Кадыров.
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