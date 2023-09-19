Кадиров міг бути отруєний, його смерть послабить одне з угруповань у Кремлі — Данілов

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що гауляйтера Чечні Рамзана Кадирова могли отруїти. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, проблеми зі здоров'ям у Кадирова — це "відома річ".

"Більше того, є припущення, що це було отруєння, причому неодноразові отруєння, які дали ускладнення на систему нирок", — сказав Данілов.

Він зазначив, що відео з прогулянки Кадирова, яке нібито було записане 17 вересня, могло бути записане раніше і може бути старим.

"На Кадирова полювали, і полювали росіяни. Як там у нього буде зі станом здоров'я – подивимося. Я б не поспішав. Якщо Кадиров помре, то позиції одного з групувань, що діють у російському політикумі, будуть ослаблені", — підкреслив секретар РНБО.

Чиновник заявив, що в РФ триває постійна боротьба між різними групами у Кремлі.

"Щодо Кавказу, там можуть початися певні процеси, які свідчать про те, що взагалі влада в Росії вкрай тендітна", — резюмував він.

15 вересня чеченські та російські ЗМІ заявили, що Кадиров нібито перебуває в комі. Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов прокоментував LIGA.net , що той у "дуже тяжкому стані", але інформацію про несвідомий стан диктатора не підтвердив.

, що той у "дуже тяжкому стані", але інформацію про несвідомий стан диктатора не підтвердив. Кадиров неодноразово намагався спростувати чутки про свою хворобу, заявивши, що "довго жити все одно не хоче".

У серпні німецьке видання Bild заявило, що після ватажка терористичної організації Група Вагнера Євгенія Пригожина незабаром може зникнути наступний воєначальник Росії – Кадиров.

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