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Кадыров мог быть отравлен, его смерть ослабит одну из группировок в Кремле — Данилов

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2023, 08:09
Кадыров мог быть отравлен, его смерть ослабит одну из группировок в Кремле — Данилов - Фото
Рамзан Кадыров (Фото: ресурс оккупантов)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что гауляйтера Чечни Рамзана Кадырова могли отравить. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, проблемы со здоровьем у Кадырова — это "известная вещь". 

"Более того, есть предположение, что это было отравление, причем неоднократные отравления, которые дали осложнения на систему почек", — сказал Данилов.

Он отметил, что видео с прогулки Кадырова, которое якобы было записано 17 сентября, могло быть записано ранее и может быть старым. 

"На Кадырова охотились, и охотились россияне. Как там у него будет с состоянием здоровья – посмотрим. Я бы не спешил. Если Кадыров умрет, то позиции одной из действующих в российском политикуме группировок будут ослаблены", — подчеркнул секретарь СНБО.

Чиновник заявил, что в РФ идет постоянная борьба между разными группами в Кремле. 

"Что касается Кавказа, там могут начаться определенные процессы, свидетельствующие о том, что вообще власть в России крайне хрупкая", — резюмировал он.

  • 15 сентября чеченские и российские СМИ заявили, что Кадыров якобы находится в коме. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов прокомментировал LIGA.net, что тот в "очень тяжелом состоянии", но информацию о бессознательном состоянии диктатора не подтвердил.
  • Кадыров неоднократно пытался опровергнуть слухи о своей болезни, заявив, что "долго жить все равно не хочет".
  • В августе немецкое издание Bild заявило, что после главаря террористической организации Группа Вагнера Евгения Пригожина вскоре может исчезнуть следующий влиятельный военачальник России – Кадыров.

Читайте также: Где Кадыров – неизвестно, но он мог быть в Грозном: вот доказательства – Sky News 

Дмитрий Гриниченко
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