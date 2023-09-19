Кадыров мог быть отравлен, его смерть ослабит одну из группировок в Кремле — Данилов

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что гауляйтера Чечни Рамзана Кадырова могли отравить. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, проблемы со здоровьем у Кадырова — это "известная вещь".

"Более того, есть предположение, что это было отравление, причем неоднократные отравления, которые дали осложнения на систему почек", — сказал Данилов.

Он отметил, что видео с прогулки Кадырова, которое якобы было записано 17 сентября, могло быть записано ранее и может быть старым.

"На Кадырова охотились, и охотились россияне. Как там у него будет с состоянием здоровья – посмотрим. Я бы не спешил. Если Кадыров умрет, то позиции одной из действующих в российском политикуме группировок будут ослаблены", — подчеркнул секретарь СНБО.

Чиновник заявил, что в РФ идет постоянная борьба между разными группами в Кремле.

"Что касается Кавказа, там могут начаться определенные процессы, свидетельствующие о том, что вообще власть в России крайне хрупкая", — резюмировал он.

15 сентября чеченские и российские СМИ заявили, что Кадыров якобы находится в коме. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов прокомментировал LIGA.net , что тот в "очень тяжелом состоянии", но информацию о бессознательном состоянии диктатора не подтвердил.

, что тот в "очень тяжелом состоянии", но информацию о бессознательном состоянии диктатора не подтвердил. Кадыров неоднократно пытался опровергнуть слухи о своей болезни, заявив, что "долго жить все равно не хочет".

В августе немецкое издание Bild заявило, что после главаря террористической организации Группа Вагнера Евгения Пригожина вскоре может исчезнуть следующий влиятельный военачальник России – Кадыров.

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