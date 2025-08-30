Каллас: Наступного тижня країни ЄС мають подати пропозиції щодо нових санкцій проти Росії
Верховна представниця Євросоюзу із зовнішніх відносин і політики безпеки Кая Каллас попросила країни ЄС надати пропозиції щодо нових санкцій проти Росії наступного тижня. Про це вона заявила під час пресконференції.
"Я попросила держави-члени надати пропозиції наступного тижня. Мета полягає в тому, щоб чинити максимальний тиск на Росію. Звичайно, нові дії будуть сильнішими, якщо їх підтримають наші партнери, включаючи трансатлантичних", – сказала Каллас.
Вона також повідомила, що міністри обговорили можливі основи для наступного пакета санкцій. Варіанти включають вторинні санкції проти тих, хто підтримує війну Росії, а також заборону на імпорт та тарифи на російську продукцію.
За словами Каллас також мають бути активізовані зусилля проти "тіньового флоту" Росії.
- Європа може ввести нові санкції проти Росії, якщо Путін відмовиться від зустрічі з Зеленським.
- Видання Politico писало, що новий пакет санкцій ЄС не торкнеться енергоносіїв Росії. Замість цього ЄС хоче зосередитися на боротьбі з тіньовим флотом і компаніями.
Коментарі (0)