Каллас: Наступного тижня країни ЄС мають подати пропозиції щодо нових санкцій проти Росії

За словами Каллас, міністри також обговорили можливі основи для наступного пакета санкцій проти Росії

Кая Каллас (Фото: EPA)

Верховна представниця Євросоюзу із зовнішніх відносин і політики безпеки Кая Каллас попросила країни ЄС надати пропозиції щодо нових санкцій проти Росії наступного тижня. Про це вона заявила під час пресконференції.

"Я попросила держави-члени надати пропозиції наступного тижня. Мета полягає в тому, щоб чинити максимальний тиск на Росію. Звичайно, нові дії будуть сильнішими, якщо їх підтримають наші партнери, включаючи трансатлантичних", – сказала Каллас.

Вона також повідомила, що міністри обговорили можливі основи для наступного пакета санкцій. Варіанти включають вторинні санкції проти тих, хто підтримує війну Росії, а також заборону на імпорт та тарифи на російську продукцію.

За словами Каллас також мають бути активізовані зусилля проти "тіньового флоту" Росії.