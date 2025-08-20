The Telegraph: Європа може ввести нові санкції проти Росії, якщо Путін відмовиться від зустрічі

За словами співрозмовника, якщо Путін ухилятиметься від переговорів, це стане ще одним поштовхом для санкцій

Володимир Путін (Фото: EPA)

Європейські лідери, ймовірно, запровадять нові санкції проти Росії, якщо російський диктатор Володимир Путін відмовиться взяти участь у тристоронній зустрічі з президентами Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. Про це The Telegraph повідомив високопоставлений урядовий співрозмовник, знайомий з переговорами в Білому домі.

"Якщо Путін зволікатиме, ухилятиметься від переговорів або відмовиться від них, це стане ще одним поштовхом для санкцій", – заявив співрозмовник.

16 серпня Зеленський у розмові з Трампом, після переговорів останнього з Путіним на Алясці, заявив, що має бути посилення санкцій проти Росії, якщо не буде тристоронньої зустрічі або якщо Кремль ухилятиметься від чесного закінчення війни.