The Telegraph: Європа може ввести нові санкції проти Росії, якщо Путін відмовиться від зустрічі
Європейські лідери, ймовірно, запровадять нові санкції проти Росії, якщо російський диктатор Володимир Путін відмовиться взяти участь у тристоронній зустрічі з президентами Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. Про це The Telegraph повідомив високопоставлений урядовий співрозмовник, знайомий з переговорами в Білому домі.
"Якщо Путін зволікатиме, ухилятиметься від переговорів або відмовиться від них, це стане ще одним поштовхом для санкцій", – заявив співрозмовник.
16 серпня Зеленський у розмові з Трампом, після переговорів останнього з Путіним на Алясці, заявив, що має бути посилення санкцій проти Росії, якщо не буде тристоронньої зустрічі або якщо Кремль ухилятиметься від чесного закінчення війни.
- 18 серпня між Трампом, Зеленським і європейськими лідерами відбулася зустріч у Білому домі. Під час перемовин було обговорено гарантії безпеки для України, які нададуть різні європейські країни у координації зі Штатами.
- Після завершення переговорів Трамп повідомив про телефонну розмову з Путіним і початок підготовки зустрічі останнього з Зеленським.
- 19 серпня Politico писало, що Білий дім планує провести у Будапешті можливу зустріч між Зеленським, Трампом і Путіним.
- Тим часом Швейцарія оголосила, що готова прийняти зустріч Зеленського й Путіна, як це пропонував французький президент Макрон. Проте країні потрібно вирішити низку юридичних питань, зважаючи на ордер на арешт російського диктатора, виданий Міжнародним кримінальним судом.
