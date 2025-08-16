Зеленський закликав до посилення санкцій проти Росії, якщо не буде тристоронньої зустрічі
Президент Володимир Зеленський в розмові з лідером Штатів Дональдом Трампом заявив, що має бути посилення санкцій проти Росії, якщо не буде тристоронньої зустрічі або якщо Кремль ухилятиметься від чесного закінчення війни. Про це йдеться на офіційній сторінці глави держави.
Зеленський наголосив, що потрібно досягти реального миру, а не тимчасової паузи між російськими вторгненнями, та зберігати тиск на Росію, поки триває агресія й окупація.
"Санкції – це дієвий інструмент. Треба надійно й довгостроково гарантувати безпеку за участі як Європи, так і Сполучених Штатів", – заявив він.
Також, за його словами, ключові питання безпеки мають обговорюватися лише за участі України, а територіальні – взагалі не вирішуються без України.
Зеленський додав, що вдячний партнерам за підтримку та відзначив заяву європейських лідерів, яка зміцнює позицію України.
- 16 серпня 2025 року Трамп провів розмову з президентом Володимиром Зеленським після переговорів з Путіним в Алясці. Після дзвінка український лідер заявив, що Україна підтримує пропозицію президента США про тристоронню зустріч.
- Після переговорів у інтерв'ю Fox News президент США заявив, що під час саміту на Алясці вони з російським диктатором не погодились лише у декількох "доволі суттєвих" пунктах і що тепер справа за керівником України Зеленським.
- У цьому ж інтерв'ю Трамп заявив про можливу підготовку тристоронньої зустрічі за його участі, Зеленського і Путіна.
- Президент США також заявив, що він "загалом" досяг з Путіним домовленості, за якою має відбутися "обмін територіями" між Україною і Росією.
Коментарі (0)