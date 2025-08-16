Зеленський закликав до посилення санкцій проти Росії, якщо не буде тристоронньої зустрічі

Глава держави наголосив, що потрібно досягти реального миру, а не тимчасової паузи між російськими вторгненнями

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський в розмові з лідером Штатів Дональдом Трампом заявив, що має бути посилення санкцій проти Росії, якщо не буде тристоронньої зустрічі або якщо Кремль ухилятиметься від чесного закінчення війни. Про це йдеться на офіційній сторінці глави держави.

Зеленський наголосив, що потрібно досягти реального миру, а не тимчасової паузи між російськими вторгненнями, та зберігати тиск на Росію, поки триває агресія й окупація.

"Санкції – це дієвий інструмент. Треба надійно й довгостроково гарантувати безпеку за участі як Європи, так і Сполучених Штатів", – заявив він.

Також, за його словами, ключові питання безпеки мають обговорюватися лише за участі України, а територіальні – взагалі не вирішуються без України.

Зеленський додав, що вдячний партнерам за підтримку та відзначив заяву європейських лідерів, яка зміцнює позицію України.