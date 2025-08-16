Зеленский призвал к усилению санкций против России, если не будет трехсторонней встречи
Президент Владимир Зеленский в разговоре с лидером Штатов Дональдом Трампом заявил, что должно быть усиление санкций против России, если не будет трехсторонней встречи или если Кремль будет уклоняться от честного окончания войны. Об этом говорится на официальной странице главы государства.
Зеленский отметил, что нужно достичь реального мира, а не временной паузы между российскими вторжениями, и сохранять давление на Россию, пока продолжается агрессия и оккупация.
"Санкции – это действенный инструмент. Надо надежно и долгосрочно гарантировать безопасность при участии как Европы, так и Соединенных Штатов", – заявил он.
Также, по его словам, ключевые вопросы безопасности должны обсуждаться только при участии Украины, а территориальные – вообще не решаются без Украины.
Зеленский добавил, что благодарен партнерам за поддержку и отметил заявление европейских лидеров, которая укрепляет позицию Украины.
- 16 августа 2025 года Трамп провел разговор с президентом Владимиром Зеленским после переговоров с Путиным в Аляске. После звонка украинский лидер заявил, что Украина поддерживает предложение президента США о трехсторонней встрече.
- После переговоров в интервью Fox News президент США заявил, что во время саммита на Аляске они с российским диктатором не согласились лишь в нескольких "довольно существенных" пунктах и что теперь дело за руководителем Украины Зеленским.
- В этом же интервью Трамп заявил о возможной подготовку трехсторонней встречи с его участием, Зеленского и Путина.
- Президент США также заявил, что он "в целом" достиг с Путиным договоренности, по которой должен произойти "обмен территориями" между Украиной и Россией.
