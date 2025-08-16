Зеленский призвал к усилению санкций против России, если не будет трехсторонней встречи

Глава государства подчеркнул, что нужно достичь реального мира, а не временной паузы между российскими вторжениями

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в разговоре с лидером Штатов Дональдом Трампом заявил, что должно быть усиление санкций против России, если не будет трехсторонней встречи или если Кремль будет уклоняться от честного окончания войны. Об этом говорится на официальной странице главы государства.

Зеленский отметил, что нужно достичь реального мира, а не временной паузы между российскими вторжениями, и сохранять давление на Россию, пока продолжается агрессия и оккупация.

"Санкции – это действенный инструмент. Надо надежно и долгосрочно гарантировать безопасность при участии как Европы, так и Соединенных Штатов", – заявил он.

Также, по его словам, ключевые вопросы безопасности должны обсуждаться только при участии Украины, а территориальные – вообще не решаются без Украины.

Зеленский добавил, что благодарен партнерам за поддержку и отметил заявление европейских лидеров, которая укрепляет позицию Украины.