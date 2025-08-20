The Telegraph: Европа может ввести санкции против России, если Путин откажется от встречи
Европейские лидеры, вероятно, введут новые санкции против России, если российский диктатор Владимир Путин откажется принять участие в трехсторонней встрече с президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Об этом The Telegraph сообщил высокопоставленный правительственный собеседник, знакомый с переговорами в Белом доме.
"Если Путин будет медлить, уклоняться от переговоров или откажется от них, это станет еще одним толчком для санкций", – заявил собеседник.
16 августа Зеленский в разговоре с Трампом, после переговоров последнего с Путиным на Аляске, заявил, что должно быть усиление санкций против России, если не будет трехсторонней встречи или если Кремль будет уклоняться от честного окончания войны.
- 18 августа между Трампом, Зеленским и европейскими лидерами состоялась встреча в Белом доме. Во время переговоров обсуждались гарантии безопасности для Украины, которые предоставят различные европейские страны в координации со Штатами.
- После завершения переговоров Трамп сообщил о телефонном разговоре с Путиным и начале подготовки встречи последнего с Зеленским.
- 19 августа Politico писало, что Белый дом планирует провести в Будапеште возможную встречу между Зеленским, Трампом и Путиным.
- Тем временем Швейцария объявила, что готова принять встречу Зеленского и Путина, как это предлагал французский президент Макрон. Однако стране нужно решить ряд юридических вопросов, ввиду ордера на арест российского диктатора, выданный Международным уголовным судом.
