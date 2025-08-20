The Telegraph: Европа может ввести санкции против России, если Путин откажется от встречи

По словам собеседника, если Путин будет уклоняться от переговоров, это станет еще одним толчком для санкций

Владимир Путин (Фото: EPA)

Европейские лидеры, вероятно, введут новые санкции против России, если российский диктатор Владимир Путин откажется принять участие в трехсторонней встрече с президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Об этом The Telegraph сообщил высокопоставленный правительственный собеседник, знакомый с переговорами в Белом доме.

"Если Путин будет медлить, уклоняться от переговоров или откажется от них, это станет еще одним толчком для санкций", – заявил собеседник.

16 августа Зеленский в разговоре с Трампом, после переговоров последнего с Путиным на Аляске, заявил, что должно быть усиление санкций против России, если не будет трехсторонней встречи или если Кремль будет уклоняться от честного окончания войны.