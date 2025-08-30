Каллас: На следующей неделе страны ЕС должны подать предложения по санкциям против РФ
Верховный представитель Евросоюза по внешним отношениям и политике безопасности Кайя Каллас попросила страны ЕС предоставить предложения по новым санкциям против России на следующей неделе. Об этом она заявила во время пресс-конференции.
"Я попросила государства-члены предоставить предложения на следующей неделе. Цель состоит в том, чтобы оказать максимальное давление на Россию. Конечно, новые действия будут сильнее, если их поддержат наши партнеры, включая трансатлантических", – сказала Каллас.
Она также сообщила, что министры обсудили возможные основы для следующего пакета санкций. Варианты включают вторичные санкции против тех, кто поддерживает войну России, а также запрет на импорт и тарифы на российскую продукцию.
По словам Каллас также должны быть активизированы усилия против "теневого флота" России.
