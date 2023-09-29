"Казахстан – не анти-Росія". Токаєв закликав Москву та Київ "припиняти взаємні звинувачення"

Казахстан "не є анти-Росією", запевнив під час офіційного візиту до Німеччини агентству Казінформ його президент Касим-Жомарт Токаєв, відповідаючи на невдоволення російських політиків тим, що Астана нібито відходить від співпраці з Росією і "заграє із Заходом".

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"Казахстан не є "анти-Росією", ми твердо дотримуємося курсу на всебічну співпрацю з Росією, з якою нас об'єднує найдовший кордон у світі", – сказав він.

Токаєв нагадав, що на нещодавній Генасамблеї ООН і неодноразово раніше виступав проти санкцій щодо Росії, оскільки ці заходи є "абсолютно контрпродуктивними з погляду оздоровлення міжнародних відносин".

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Він запевнив, що Казахстан "не має у своєму розпорядженні товарів, що потрапляють під санкційні обмеження, і, отже, не торгує ними", а також нібито не бере участі в "паралельному імпорті" у РФ, і похвалився нарощуванням торгівлі з Росією "традиційними товарами" (у 2022 році обсяг казахсько-російської торгівлі досяг $25 млрд).

Токаєв нарікав, що Казахстан, однак, "змушений враховувати" санкційні обмеження та підтримує контакти на цю тему з міжнародними організаціями.

Президент Казахстану сказав, що "хотів би звернути увагу на мій заклик до дипломатів знайти взаємоприйнятну основу для переговорів про мир між Росією та Україною", тому що, пояснює він, "світ наблизився до небезпечної межі фатального протистояння зі згубними наслідками для більшості людства".

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Як висловився Токаєв, "потрібно припиняти взаємні звинувачення та вести ділові переговори, щоб знайти прийнятні для обох сторін основи мирних переговорів".

На осінь 2023 року приблизно шоста частина території України захоплена російськими окупантами.

"Настає ера розумної, раціональної, я сказав би, мудрої дипломатії", – упевнений глава Казахстану.

У 2019 році він заявив про захоплений Росією Крим, що влада Казахстану "не вважає це анексією", і додав: "Що сталося, те сталося". Тоді він сказав, що влада Казахстану не боїться подібних дій із боку РФ, оскільки має "абсолютно довірчі, добросусідські відносини з РФ" і "спочатку вірила в мудрість, порядність російського керівництва".

На початку літа 2022-го Токаєв приїхав на форум до Санкт-Петербурга і заявляв, що Казахстан не визнає "Донецьку та Луганську народні республіки" (створені Кремлем на сході України терористичні організації. – Ред.).

Восени 2023-го Токаєв повторив, що не має побоювань агресії РФ проти Казахстану.

Раніше, коментуючи війну Росії проти України, він говорив, що територіальна цілісність держав має бути непорушною.

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