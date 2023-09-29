"Казахстан – не анти-Россия". Токаев призвал Москву и Киев "прекращать взаимные обвинения"

Казахстан "не является анти-Россией", заверил в ходе официального визита в Германию агентство Казинформ его президент Касым-Жомарт Токаев, отвечая на недовольство российских политиков тем, что Астана якобы отходит от сотрудничества с Россией и "заигрывает с Западом".

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"Казахстан не является "анти-Россией", мы твердо придерживаемся курса на всестороннее сотрудничество с Россией, с которой нас объединяет самая протяженная граница в мире", – сказал он.

Токаев напомнил, что на недавней Генассамблее ООН и неоднократно ранее выступал против санкций в отношении России, так как эти меры "абсолютно контрпродуктивны с точки зрения оздоровления международных отношений".

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Он заверил, что Казахстан "не располагает товарами, попадающими под санкционные ограничения, и, следовательно, не торгует ими", а также якобы не участвует в "параллельном импорте" в РФ, и похвалился наращиванием торговли с Россией "традиционными товарами" (в 2022 году объем казахско-российской торговли достиг $25 млрд).

Токаев посетовал, что Казахстан, однако, "вынужден учитывать" санкционные ограничения и поддерживает контакты по теме с международными организациями.

Президент Казахстана "хотел бы обратить внимание на мой призыв к дипломатам найти взаимоприемлемую основу для переговоров о мире между Россией и Украиной", потому что, объясняет он, "мир приблизился к опасной черте фатального противостояния с пагубными последствиями для большинства человечества".

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Как выразился Токаев, "нужно прекращать взаимные обвинения и вести деловые переговоры, чтобы найти приемлемые для обеих сторон основы мирных переговоров".

На осень2023 года примерно шестая часть территории Украины захвачена российскими оккупантами.

"Наступает эра разумной, рациональной, я бы сказал, мудрой дипломатии", – уверен глава Казахстана.

В 2019 году он заявил о захваченном Россией Крыме, что власти Казахстана "не считают это аннексией", и добавил: "Что произошло, то произошло". Тогда он сказал, что власти Казахстана не боятся подобных действий со стороны РФ, поскольку имеют "абсолютно доверительные, добрососедские отношения с РФ" и "изначально верили в мудрость, порядочность российского руководства".

В начале лета 2022-го Токаев приехал на форум в Санкт-Петербург и заявлял, что Казахстан не признаёт "Донецкую и Луганскую народные республики" (созданные Кремлем на востоке Украины террористические организации. — Ред.).

Осенью 2023-го Токаев повторил, что у него нет опасений агрессии РФ против Казахстана.

Ранее, комментируя войну России против Украины, он говорил, что территориальная целостность государств должна быть незыблемой.

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