Токаев сказал, что Казахстан готов защищать независимость "не только через дипломатию"
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна готова защищать "священную" независимость "не только с помощью дипломатии, но и с более жестких позиций". Об этом он сказал на встрече с общественностью Мангистауской области, цитирует его Informburo.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, в последние месяцы информационные системы Казахстана подвергаются кибератакам.
"Мы будем это строго пресекать, вплоть до введения запретов на распространение дезинформации. Мы готовы защищать нашу священную независимость. Я уже говорил, что мы готовы защищать национальные интересы не только с помощью дипломатии, но и с более жестких позиций. И это наша твердая позиция", — сказал Токаев.
Он отметил, что на стабильность и безопасность в Казахстане влияет не только внешнеполитическая повестка, но и внутренняя ситуация.
"Пока и у нас в стране, и за ее пределами есть те, кто сеет рознь и вражду, мы не можем проявлять беспечность", — резюмировал он.
- Ранее Токаев, комментируя войну России против Украины, заявил, что территориальная целостность государств должна быть незыблема.
- Также он заявил, что страна "обеспечит безопасность" россиян, которые приехали после объявления мобилизации в РФ.
- Он сказал, что в соседних странах "случаются провокационные высказывания в адрес глав государств и звучат необоснованные обвинения".
Читайте также: Токаев: Казахстан должен знать цену своей независимости. Война показывает ценность мира
Комментарии