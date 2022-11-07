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Токаев сказал, что Казахстан готов защищать независимость "не только через дипломатию"

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2022, 11:29
Токаев сказал, что Казахстан готов защищать независимость
Касым-Жомарт Токаев (Фото: Акорда)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна готова защищать "священную" независимость  "не только с помощью дипломатии, но и с более жестких позиций". Об этом он сказал на встрече с общественностью Мангистауской области, цитирует его Informburo.

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По его словам, в последние месяцы информационные системы Казахстана подвергаются кибератакам. 

"Мы будем это строго пресекать, вплоть до введения запретов на распространение дезинформации. Мы готовы защищать нашу священную независимость. Я уже говорил, что мы готовы защищать национальные интересы не только с помощью дипломатии, но и с более жестких позиций. И это наша твердая позиция", — сказал Токаев.

Он отметил, что на стабильность и безопасность в Казахстане влияет не только внешнеполитическая повестка, но и внутренняя ситуация. 

"Пока и у нас в стране, и за ее пределами есть те, кто сеет рознь и вражду, мы не можем проявлять беспечность", — резюмировал он.

Читайте также: Токаев: Казахстан должен знать цену своей независимости. Война показывает ценность мира

Дмитро Гриниченко
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казахстан Касым-Жомарт Токаев центральная азия
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