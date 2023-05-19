Київ. Росія атакувала кількома хвилями дронів Shahed-136. ППО збила всі цілі ворога

Росія намагалася атакувати Київ кількома хвилями дронів-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 19 травня, протиповітряна оборона збила всі безпілотники ворога. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

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За словами начальника КМВА Сергія Попка, росіяни влаштували вже десяту атаку на столицю з початку травня. За попередніми даними, противник запустив дрони Shahed.

Попко зазначив, що РФ запускала БпЛА кількома хвилями з короткими інтервалами між атаками, щоб виснажити ППО та тиснути на цивільних.

Усі повітряні цілі, що рухалися у бік Києва, були знищені силами ППО, ударів по Києву не допущено.

17 травня 2022 року РФ здійснила ракетну атаку на Одесу, у місті було чути вибухи.

Вночі проти 18 травня росіяни атакували Київ ракетами. Всі повітряні цілі окупантів знищено, уламки впали в кількох районах.

Головком ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що Силам оборони вдалось знищити 29 з 30 російських крилатих ракет з вечора 17 травня до ранку 18 травня.

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