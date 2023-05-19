Киев. Россия атаковала несколькими волнами дронов Shahed-136. ПВО сбила все цели врага

Россия пыталась атаковать Киев несколькими волнами дронов-камикадзе Shahed-136 в ночь на 19 мая, противовоздушная оборона сбила все беспилотники врага. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

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По словам начальника КГВА Сергея Попко, россияне устроили уже десятую атаку на столицу с начала мая. По предварительным данным, противник запустил дроны Shahed.

Он отметил, что РФ запускала БПЛА несколькими волнами с короткими интервалами между атаками, чтобы истощить ПВО и давить на гражданских.

Все воздушные цели, которые двигались в сторону Киева, были уничтожены силами ПВО, ударов по Киеву не допущено.

17 мая 2022 года РФ совершила ракетную атаку на Одессу, в городе были слышны взрывы.

В ночь на 18 мая россияне атаковали Киев ракетами. Все воздушные цели оккупантов уничтожены, обломки упали в нескольких районах.

Главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Силам обороны удалось уничтожить 29 из 30 российских крылатых ракет с вечера 17 мая до утра 18 мая.

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