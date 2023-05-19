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Киев. Россия атаковала несколькими волнами дронов Shahed-136. ПВО сбила все цели врага

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2023, 06:16
Киев. Россия атаковала несколькими волнами дронов Shahed-136. ПВО сбила все цели врага - Фото
Мобильная группа ПВО (Фото: Нацгвардия)

Россия пыталась атаковать Киев несколькими волнами дронов-камикадзе Shahed-136 в ночь на 19 мая, противовоздушная оборона сбила все беспилотники врага. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

По словам начальника КГВА Сергея Попко, россияне устроили уже десятую атаку на столицу с начала мая. По предварительным данным, противник запустил дроны Shahed.

Он отметил, что РФ запускала БПЛА несколькими волнами с короткими интервалами между атаками, чтобы истощить ПВО и давить на гражданских. 

Все воздушные цели, которые двигались в сторону Киева, были уничтожены силами ПВО, ударов по Киеву не допущено. 

  • 17 мая 2022 года РФ совершила ракетную атаку на Одессу, в городе были слышны взрывы.
  • В ночь на 18 мая россияне атаковали Киев ракетами. Все воздушные цели оккупантов уничтожены, обломки упали в нескольких районах.
  • Главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Силам обороны удалось уничтожить 29 из 30 российских крылатых ракет с вечера 17 мая до утра 18 мая.

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Дмитрий Гриниченко
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войнакиевпводроны-камикадзеShahed-136КГВАсергей попко
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