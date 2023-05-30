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Китай звинуватив США у "придушенні та нещирості", відмовившись від зустрічі міністрів оборони

Этот материал также доступен на русском
30.05.2023, 11:32
Китай звинуватив США у
Лі Шанфу (Фото: EPA)

Китай відмовився від зустрічі зі США на рівні міністрів оборони, звинувативши Вашингтон у "придушенні та нещирості". Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на представника посольства КНР у Вашингтоні Лю Пеньюя.

Пекін відмовив США у зустрічі міністра оборони Лі Шанфу та голови Пентагону Ллойда Остіна в кулуарах щорічного безпекового форуму в Сінгапурі.

За словами Лю Пеньюя, США "намагаються придушити Китай усіма можливими засобами і продовжують накладати санкції на китайських чиновників, установи та компанії".

"Чи є щирість та значущість у такому спілкуванні?" — сказав китайський дипломат.

У 2018 році США ввели санкції проти Лі Шанфу, коли він керував підрозділами озброєнь армії Китаю та закуповував бойові літаки та ракетне обладнання в Росії.

"КНР проінформувала США, що вони відхилили наше запрошення на початку травня зустрітися з міністром Лі Шанфу в Сінгапурі цього тижня. Міністерство твердо вірить у важливість підтримки відкритих ліній зв'язку між військовими Вашингтона та Пекіна, щоб гарантувати, що конкуренція не переросте у конфлікт", — заявили в Пентагоні.

ДОВІДКА. Китайська Республіка (Тайвань) – визнана 17 країнами держава. До поразки від комуністичного режиму Мао Цзедуна у громадянській війні контролювала всю територію Китаю. З 1949 року контролює лише Тайвань та кілька невеликих островів. КНР вважає Тайвань своєю провінцією і заявляє про прагнення "мирного возз'єднання".

Тайвань заявляє, що готовий чинити збройний опір у разі вторгнення. Тайбей користується потужною військовою та політичною підтримкою США, попри відсутність офіційних військових зв'язків, і отримує підтримку ще Японії, Австралії, Канади та країн Європи. Україна де-юре вважає Тайвань частиною КНР.

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Дмитро Гриниченко
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