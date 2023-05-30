Китай звинуватив США у "придушенні та нещирості", відмовившись від зустрічі міністрів оборони
Китай відмовився від зустрічі зі США на рівні міністрів оборони, звинувативши Вашингтон у "придушенні та нещирості". Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на представника посольства КНР у Вашингтоні Лю Пеньюя.
Пекін відмовив США у зустрічі міністра оборони Лі Шанфу та голови Пентагону Ллойда Остіна в кулуарах щорічного безпекового форуму в Сінгапурі.
За словами Лю Пеньюя, США "намагаються придушити Китай усіма можливими засобами і продовжують накладати санкції на китайських чиновників, установи та компанії".
"Чи є щирість та значущість у такому спілкуванні?" — сказав китайський дипломат.
У 2018 році США ввели санкції проти Лі Шанфу, коли він керував підрозділами озброєнь армії Китаю та закуповував бойові літаки та ракетне обладнання в Росії.
"КНР проінформувала США, що вони відхилили наше запрошення на початку травня зустрітися з міністром Лі Шанфу в Сінгапурі цього тижня. Міністерство твердо вірить у важливість підтримки відкритих ліній зв'язку між військовими Вашингтона та Пекіна, щоб гарантувати, що конкуренція не переросте у конфлікт", — заявили в Пентагоні.
Тайвань заявляє, що готовий чинити збройний опір у разі вторгнення. Тайбей користується потужною військовою та політичною підтримкою США, попри відсутність офіційних військових зв'язків, і отримує підтримку ще Японії, Австралії, Канади та країн Європи. Україна де-юре вважає Тайвань частиною КНР.
- 8 квітня 2023 року Китай розпочав військові навчання з оточення Тайваню після зустрічі спікера Палати представників США Кевіна Маккарті з головою Китайської Республіки.
- Того ж дня республіканець Майкл Маккол заявив, що США можуть направити свої війська на Тайвань, якщо туди вторгнеться КНР. 12 квітня лідер Китаю Сі Цзіньпін наказав армії зосередитися на військовому вишколі для готовності до "реальних бойових дій".
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