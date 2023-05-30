Китай обвинил США в "подавлении и неискренности", отказавшись от встречи министров обороны

Китай отказался от встречи с США на уровне министров обороны, обвинив Вашингтон в "подавлении и неискренности". Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителя посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэньюя.

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Пекин отказал США во встрече министра обороны Ли Шанфу и главы Пентагона Ллойда Остина в кулуарах ежегодного форума по безопасности в Сингапуре.

По словам Лю Пэньюя, США "стремятся подавить Китай всеми возможными средствами и продолжают налагать санкции на китайских чиновников, учреждения и компании".

"Есть ли искренность и значимость в таком общении?" — сказал китайский дипломат.

В 2018 году США ввели санкции против Ли Шанфу, когда он руководил подразделениями вооружений армии Китая и закупал боевые самолеты и ракетное оборудование в России.

"КНР проинформировала США, что они отклонили наше приглашение в начале мая встретиться с министром Ли Шанфу в Сингапуре на этой неделе. Министерство твердо верит в важность поддержания открытых линий связи между военными Вашингтона и Пекина, чтобы гарантировать, что конкуренция не перерастет в конфликт", — заявили в Пентагоне.

СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) – признанное 17 странами государство. До поражения от коммунистического режима Мао Цзэдуна в гражданской войне контролировала всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении "мирного воссоединения".



Тайвань заявляет, что готов оказывать вооруженное сопротивление в случае вторжения. Тайбэй пользуется мощной военной и политической поддержкой США, несмотря на отсутствие официальных военных связей, и получает также поддержку Японии, Австралии, Канады и стран Европы. Украина де-юре считает Тайвань частью КНР.

8 апреля 2023 года Китай начал военные учения по окружению Тайваня после встречи спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти с главой Китайской Республики.

В тот же день республиканец Майкл Маккол заявил, что США могут направить свои войска на Тайвань, если туда вторгнется КНР. 12 апреля лидер Китая Си Цзиньпин приказал армии сосредоточиться на военной подготовке для готовности к "реальным боевым действиям".

23 апреля МИД Франции выразил обеспокоенность в связи с заявлениями китайского посла в Париже, который усомнился в принадлежности Крыма к Украине и суверенитете постсоветских государств в целом.

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