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Китай обвинил США в "подавлении и неискренности", отказавшись от встречи министров обороны

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2023, 11:32
Китай обвинил США в
Ли Шанфу (Фото: EPA)

Китай отказался от встречи с США на уровне министров обороны, обвинив Вашингтон в "подавлении и неискренности". Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителя посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэньюя.

Пекин отказал США во встрече министра обороны Ли Шанфу и главы Пентагона Ллойда Остина в кулуарах ежегодного форума по безопасности в Сингапуре.

По словам Лю Пэньюя, США "стремятся подавить Китай всеми возможными средствами и продолжают налагать санкции на китайских чиновников, учреждения и компании". 

"Есть ли искренность и значимость в таком общении?" — сказал китайский дипломат.

В 2018 году США ввели санкции против Ли Шанфу, когда он руководил подразделениями вооружений армии Китая и закупал боевые самолеты и ракетное оборудование в России.

"КНР проинформировала США, что они отклонили наше приглашение в начале мая встретиться с министром Ли Шанфу в Сингапуре на этой неделе. Министерство твердо верит в важность поддержания открытых линий связи между военными Вашингтона и Пекина, чтобы гарантировать, что конкуренция не перерастет в конфликт", — заявили в Пентагоне. 

СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) – признанное 17 странами государство. До поражения от коммунистического режима Мао Цзэдуна в гражданской войне контролировала всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении "мирного воссоединения".

Тайвань заявляет, что готов оказывать вооруженное сопротивление в случае вторжения. Тайбэй пользуется мощной военной и политической поддержкой США, несмотря на отсутствие официальных военных связей, и получает также поддержку Японии, Австралии, Канады и стран Европы. Украина де-юре считает Тайвань частью КНР.

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Дмитрий Гриниченко
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