Клімкін пояснив зміну риторики Трампа: Хоче домовлятися з Путіним на своїх умовах

Павло Клімкін (Фото: LIGA.net)

Президент США Дональд Трамп хоче домовлятися з російським диктатором Володимиром Путіним, але з позиції сили. Таку думку висловив Павло Клімкін, міністр закордонних справ (2014-2019) та аналітик, у новому випуску "Клімкін пояснює" на YouTube-каналі LIGA.net.

За словами Клімкіна, зміна риторики американського президента не є "сплеском емоцій" лише одного Трампа, а натомість вона погоджена у межах його адміністрації.

"Це не означає, що Трамп не хоче прийти до домовленості. Він хоче, але на своїх умовах. І він не хоче розмовляти з сьогоднішньою російською реальністю на рівних умовах", – наголосив ексміністр.

На думку аналітика, російському диктатору хотілося б вести переговори зі США на рівних умовах, як це було за часів Радянського Союзу: "Сідаємо, говоримо на рівних – щось визначаємо, визначаємо контури майбутніх домовленостей".

"А Трамп – який є прихильником покеру, а не шахів, як відомо, і завжди думає, у кого сильніші карти – тут Путіну почав вже публічно казати, що "у мене карти сильніші, і насправді так, домовляємось, але домовляємося точно не на російських умовах, а на моїх умовах", – пояснив Клімкін.

Він зазначив, що такою поведінкою Трамп каже, що готовий до переговорів, але до таких, де США є сильнішою стороною.

У цьому керівник Штатів у якомусь сенсі повертається до своєї концепції "миру через силу" (англ. peace through strength), зауважив експерт.

"І от коли Трамп відчуває, що він у сильнішій позиції, він буде цю позицію розвивати. А Трампу від Путіна багато що потрібно: це й Арктика, це й енергоносії, це критичні мінерали", – підсумував колишній міністр.

Повний випуск можна подивитися за посиланням на початку новини або нижче: