Клімкін пояснив зміну риторики Трампа: Хоче домовлятися з Путіним на своїх умовах
Президент США Дональд Трамп хоче домовлятися з російським диктатором Володимиром Путіним, але з позиції сили. Таку думку висловив Павло Клімкін, міністр закордонних справ (2014-2019) та аналітик, у новому випуску "Клімкін пояснює" на YouTube-каналі LIGA.net.
За словами Клімкіна, зміна риторики американського президента не є "сплеском емоцій" лише одного Трампа, а натомість вона погоджена у межах його адміністрації.
"Це не означає, що Трамп не хоче прийти до домовленості. Він хоче, але на своїх умовах. І він не хоче розмовляти з сьогоднішньою російською реальністю на рівних умовах", – наголосив ексміністр.
На думку аналітика, російському диктатору хотілося б вести переговори зі США на рівних умовах, як це було за часів Радянського Союзу: "Сідаємо, говоримо на рівних – щось визначаємо, визначаємо контури майбутніх домовленостей".
"А Трамп – який є прихильником покеру, а не шахів, як відомо, і завжди думає, у кого сильніші карти – тут Путіну почав вже публічно казати, що "у мене карти сильніші, і насправді так, домовляємось, але домовляємося точно не на російських умовах, а на моїх умовах", – пояснив Клімкін.
Він зазначив, що такою поведінкою Трамп каже, що готовий до переговорів, але до таких, де США є сильнішою стороною.
У цьому керівник Штатів у якомусь сенсі повертається до своєї концепції "миру через силу" (англ. peace through strength), зауважив експерт.
"І от коли Трамп відчуває, що він у сильнішій позиції, він буде цю позицію розвивати. А Трампу від Путіна багато що потрібно: це й Арктика, це й енергоносії, це критичні мінерали", – підсумував колишній міністр.
Повний випуск можна подивитися за посиланням на початку новини або нижче:
- Президент Зеленський заявив, що був "приємно здивований" заявою американського колеги Трампа стосовно того, що Україна здатна відвоювати всі свої території за допомогою Європейського Союзу, однак визнав, що керівник США може змінити свою думку.
