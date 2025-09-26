Климкин объяснил смену риторики Трампа: Хочет договариваться с Путиным на своих условиях

Павел Климкин (Фото: LIGA.net)

Президент США Дональд Трамп хочет договариваться с российским диктатором Владимиром Путиным, но с позиции силы. Такое мнение высказал Павел Климкин, министр иностранных дел (2014-2019) и аналитик, в новом выпуске "Климкин объясняет" на YouTube-канале LIGA.net.

По словам Климкина, изменение риторики американского президента не является "всплеском эмоций" одного лишь Трампа, а вместо этого она согласована в рамках его администрации.

"Это не значит, что Трамп не хочет прийти к договоренности. Он хочет, но на своих условиях. И он не хочет разговаривать с сегодняшней российской реальностью на равных условиях", – подчеркнул экс-министр.

По мнению аналитика, российскому диктатору хотелось бы вести переговоры с США на равных условиях, как это было во времена Советского Союза: "Садимся, говорим на равных – что-то определяем, определяем контуры будущих договоренностей".

"А Трамп – являющийся сторонником покера, а не шахмат, как известно, и всегда думающий, у кого сильнее карты – здесь Путину начал уже публично говорить, что "у меня карты сильнее, и на самом деле да, договариваемся, но договариваемся точно не на российских условиях, а на моих условиях", – пояснил Климкин.

Он отметил, что таким поведением Трамп говорит, что готов к переговорам, но к таким, где США являются более сильной стороной.

В этом руководитель Штатов в каком-то смысле возвращается к своей концепции "мира через силу" (англ. peace through strength), отметил эксперт.

"И вот когда Трамп чувствует, что он в более сильной позиции, он будет эту позицию развивать. А Трампу от Путина многое нужно: это и Арктика, это и энергоносители, это критические минералы", – подытожил бывший министр.

