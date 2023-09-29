Коломойський прожив життя та опинився у в'язниці, гроші нікому не приносять радість — Данілов

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що "гроші ще нікому не приносили радість", коментуючи справу олігарха Ігоря Коломойського. Про це він повідомив в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

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За його словами, треба мати на увазі, що гроші нікому не принесли радості.

"Ми з вами знаємо Ігоря Валерійовича, скажіть, чи є велика радість у тому, щоб прожити таке життя і опинитися в тих умовах, де він зараз опинився? Коли люди вважають, що у них є можливість, і вони гребуть-гребуть, то вони гребуть свою складну долю", — сказав Данілов.

На питання про те, чому не переслідують інших олігархів, чиновник відповів, що "спокійно ставиться до цих процесів".

"Має бути система, яка не дає встановити монополії. Держава має забезпечити, щоб цього не було", — заявив секретар РНБО.

2 вересня 2023 року Коломойський отримав підозру за шахрайство та відмивання майна.

Його заарештували на два місяці із заставою у 509 млн грн. Він не став вносити заставу, а після того, як у СІЗО йому повідомили ще дві підозри, суд збільшив розмір застави до 3,8 млрд грн.

25 вересня Київський апеляційний суд відмовився відпустити Ігоря Коломойського з-під варти, залишивши в силі попередній запобіжний захід у вигляді арешту із заставою 3,89 млрд грн.

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