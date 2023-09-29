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Коломойський прожив життя та опинився у в'язниці, гроші нікому не приносять радість — Данілов

Этот материал также доступен на русском
29.09.2023, 13:43
Коломойський прожив життя та опинився у в'язниці, гроші нікому не приносять радість — Данілов - Фото
Ігор Коломойський (Фото: EPA)

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що "гроші ще нікому не приносили радість", коментуючи справу олігарха Ігоря Коломойського. Про це він повідомив в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

За його словами, треба мати на увазі, що гроші нікому не принесли радості.

"Ми з вами знаємо Ігоря Валерійовича, скажіть, чи є велика радість у тому, щоб прожити таке життя і опинитися в тих умовах, де він зараз опинився? Коли люди вважають, що у них є можливість, і вони гребуть-гребуть, то вони гребуть свою складну долю", — сказав Данілов.

На питання про те, чому не переслідують інших олігархів, чиновник відповів, що "спокійно ставиться до цих процесів".

"Має бути система, яка не дає встановити монополії. Держава має забезпечити, щоб цього не було", — заявив секретар РНБО.

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Дмитро Гриниченко
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Ігор КоломойськийРНБООлігархиолексій даніловкорупція
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